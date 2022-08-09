Компенсація при звільненні працівника: хто зможе отримати понад 30 тис. грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5371 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», яким спростила трудові відносини, в тому числі процедуру звільнення найманих працівників. Звільнені працівники мають право на компенсацію від роботодавця. Який розмір компенсації, від чого він залежить, читайте в матеріалі ТСН.ua

Тепер роботодавець може звільнити працівника, не пояснюючи йому причини звільнення. І у тому випадку, якщо роботодавець звільняє підлеглого не за згодою сторін, він повинен виплатити йому компенсацію.

Сума компенсації залежить від тривалості роботи в компанії

Законодавці запровадили кілька рівнів компенсації. Розмір компенсації прописаний у законі, тому роботодавець повинен його виплатити. Якщо роботодавець і працівник укладають індивідуальний трудовий договір, компенсація має бути в ньому прописана, в протилежному випадку він буде не дійсним. Крім цього, в трудовому договорі має міститися ще мінімум 15 пунктів, де буде прописана інформація про режим роботи, тривалість відпустки, розмір зарплати тощо.

Залежно від тривалості праці на підприємстві чи кампанії передбачені такі розміри компенсації:

Якщо особа працювала лише місяць, то претендує на 50% від мінімальної зарплати, а саме 3250 грн.

Якщо термін роботи від 1 місяця до року, то виплатити йому мають мінімалку — 6500 грн.

Той, хто пропрацював від одного до двох років претендує на суму у розмірі трьох мінімальних виплат, а саме 19 500 грн.

За звільнення працівника, який працює в компанії понад два роки, роботодавець виплатить компенсацію у розмірі п’ятьох мінімалок, а саме — 32 500 грн.

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