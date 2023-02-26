Компенсація за зруйноване житло: закон ухвалено -- хто та як може отримати

Як отримати компенсацію за руйнування житла – читайте у матеріалі ТСН.ua

Верховна Рада прийняла ухвалила закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок отримання компенсації.

Що передбачає закон №7198

Компенсацію можна буде отримати за майно, пошкоджене або зруйноване після 24 лютого 2022 року.

Закон діятиме 3 роки з моменту скасування воєнного стану на території, де об'єкт знаходиться.

Закон не стосується об'єктів, які на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованих територіях.

Отримати грошову компенсацію за пошкоджене майно отримати буде неможливо. Будуть перераховуватись кошти для відновлення житла через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них. Або власники знищених квартир зможуть отримати спеціальні сертифікати, яким держава гарантує фінансування придбання житла за визначену суму.

Що таке житловий сертифікат

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень зможуть отримати житловий сертифікат — документ, яким підтверджуються гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

Власники квартир зможуть вибирати — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Не вказано граничний розмір грошової та у вигляді житлового сертифіката компенсації, не зазначені обмеження щодо місцеперебування, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.

Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.

Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, то недоотриману частину компенсації можна буде отримати лише шляхом грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

Як отримати компенсацію

Подати заяву на отримання відшкодування можна буде:

через "Дію";

через Центр надання адміністративних послуг;

через органи соцзахисту;

через нотаріуса.

З яких коштів виплачуватимуть компенсації за знищене житло:

Кошти державного та місцевих бюджетів.

Кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів.

Міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога.

Репарації або інші стягнення з Російської Федерації.

Інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об’єктів нерухомого майна.

Хто саме зможе отримати компенсацію

Власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків.

Замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізичні особи).

Фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва.

Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього.

Спадкоємці вищевказаних осіб.

ОСББ, управителі, ЖБК для відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Не мають права на компенсацію особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Хто буде схвалювати рішення щодо надання компенсації

Органи місцевого самоврядування, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Завдання останніх -- проводити огляд житла та визначати розмір компенсації.

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