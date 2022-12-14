Компенсація за зруйноване житло: нардеп Лабазюк пояснив, звідки Україна планує залучати кошти

Заморожені на Заході активи РФ становлять 330 млрд доларів, саме вони повинні бути направлені на відшкодування збитків українцям.

Після чіткої регламентації механізму компенсації коштів за зруйноване житло українців внаслідок російської агресії Україна очікує від західних партнерів швидкого ухвалення рішення щодо передачі заморожених активів РФ до нашої країни.

Таку думку в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив народний депутат України, член політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк.

Варто зауважити, що за попередніми підрахунками Офісу Президента, мова йде про 330 мільярдів доларів, які наразі заморожені на Заході. На переконання парламентаря, саме ці кошти повинні бути направлені на відшкодування збитків українцям, які повністю або частково втратили житло під час війни на окупованих та вже деокупованих територіях.

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"Ми ухвалили закон, яким чітко регламентується процедура відшкодування вартості житла. І ми очікуємо, що після підписання документу головою ВРУ і президентом наші партнери і донори якомога швидше ухвалять рішення щодо конфіскації російських грошей і передачі їх Україні. Це дасть змогу українцям нормально жити у новому чи відремонтованому власному житлі. Агресор має заплатити за руйнування, а його кошти стати ключовим ресурсом для подальшої відбудови України", – заявив Лабазюк.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект №7198 щодо компенсації коштів за зруйноване нерухоме майно. Заяви на компенсацію прийматимуться під час воєнного стану та протягом одного року після його завершення. Зробити це можна через "Дію", а також у ЦНАПах, органах соцзахисту або нотаріусів.

У кожній громаді, яка постраждала внаслідок бойових дій, працюватимуть комісії. Їхнє завдання – провести експертизу житла та визначити розмір компенсації.

Раніше повідомлялося, що станом на липень цього року приблизно 800 тисяч українців залишилися без житла, яке зруйноване повністю або потребує серйозного ремонту, через війну розв’язану Росією проти України. Понад 220 тисяч осіб залишили заявки на компенсацію на порталі “Дія”.

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