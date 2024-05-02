Компенсація збитків України від війни: чи вистачить на це заморожених активів РФ

Російські активи можуть бути джерелом коштів, необхідних для спротиву та відновлення України.

Збитки України, завдані російською агресією, ще на кінець 2023 року Світовий банк оцінював у 500 мільярдів доларів. Водночас сума активів РФ, які Захід заморозив після початку повномасштабного вторгнення до України, становить близько 300 млрд дол. Тобто цієї суми не вистачить, щоб компенсувати всі втрати та руйнування, завдані країною-агресором.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260-280-300, залежно від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів", – зазначив Пишний.

За словами голови Нацбанку, заморожені російські активи можуть стати джерелом покриття збитків від війни – як наявних, так і можливих, оскільки війна досі триває.

"Ми розраховуємо, що це [заморожені активи РФ – ред.] буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для спротиву, і для компенсацій", – зазначив регулятор.

Нагадаємо, міністр юстиції розповів про можливі сценарії використання російських активів на користь України. Остаточне рішення має бути ухвалене в червні на саміті "Великої сімки" в Італії.

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