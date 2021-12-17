Компенсацію за "пакунок малюка" тепер можна оформити онлайн: у "єМалятко" з'явилася нова послуга

Компенсацію за "пакунок малюка" тепер можна оформити онлайн: у "єМалятко" з'явилася нова послуга

Розмір компенсації становить 6 тис. 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року.

У "єМалятко" з'явилася нова послуга. Так, батьки новонароджених тепер через цей сервіс онлайн можуть оформити грошову компенсацію за "пакунок малюка".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що компенсацію можуть оформити тільки ті батьки, які не отримали "пакунок малюка" у пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення за місцем проживання. Щоб отримати кошти, потрібно заповнити заявку онлайн особисто одному із батьків за посиланням: https://diia.gov.ua/services/yemalyatko. А також відкрити спеціальний рахунок "пакунок малюка" у будь-якому відділенні "ПриватБанку". Кошти будуть зараховані тільки на цей рахунок.

Розмір компенсації становить 6 тис. 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року. Кошти можна використати на придбання дитячих товарів офлайн або в інтернет-магазинах, список яких розміщений на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, "єМалятко" — це 10 послуг за однією заявою, потрібних для немовляти. Основною та обов'язковою послугою є оформлення свідоцтва про народження, яке доставить кур'єр за зручною адресою. Додатково можна отримати ідентифікаційний код для дитини, задекларувати місце її проживання, виплату допомоги при народженні тощо. Отримання послуг за однією заявою позбавляє необхідності відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрачати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

Як повідомлялося, від 1 липня офіційно вступило в силу право вибору для батьків - обирати між натуральною допомогою "пакунок малюка" та її грошовою компенсацією в обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років.