ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
2 хв

Компенсація за знищені війною авто: у Раді підготували законопроєкт

Народні депутати пропонують запровадити державну компенсацію за втрачений через війну транспорт за аналогією з програмою «єВідновлення».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Знищене під час російської атаки на Дніпро авто

© Дніпропетровська ОВА

В Україні готують механізм виплат компенсацій за автомобілі, пошкоджені або знищені через бойові дії. Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав відповідний законопроєкт і рекомендував його до розгляду в сесійній залі парламенту.

Про це народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко розповів у ефірі «Новини.LIVE».

Політик зазначив, що цей законопроект — важлива ініціатива, яка має дозволити людям поряд із компенсаціями за житло отримувати відшкодування і за пошкоджені автомобілі.

«Уже пройшов цей законопроєкт профільний комітет, рекомендований до розгляду під куполом Верховної Ради. І зараз я працюю над тим, щоб керівництво фракції „Слуга народу“ і інші фракції підтримали цю ініціативу, і ми змогли його розглянути на пленарному засіданні у першому читанні», — розповів Крейденко.

Компенсація за пошкоджене авто — як це працюватиме

Очікується, що механізм компенсації базуватиметься на експертній оцінці: фахівці визначатимуть ринкову вартість автомобіля на момент пошкодження, після чого держава виплачуватиме відповідну суму.

«Абсолютно прозорий механізм — це компенсація автомобіля на той момент, коли він зазнав пошкодження. Якщо у вас була автівка — 15 років їй, в технічному стані відповідному, експерт відповідний проводить експертизу, встановлює вартість цього автомобіля, і держава вам компенсує ці кошти для того, щоб ви могли на ці кошти купити щось інше чи використати їх в інший спосіб», — пояснив нардеп.

Він додав, що розмір виплати залежатиме від терміну експлуатації транспортного засобу та його пробігу. За словами Крейденка, ці показники легко визначаються під час експертизи.

До слова, в Україні розглядають можливість запровадження податку для власників електромобілів, оскільки їхня кількість зросла від 20 тис. до 300 тис., а акциз на пальне вони не сплачують. Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що ідея полягає у встановленні щомісячного або щорічного фіксованого платежу. Отримані кошти планують спрямовувати до Дорожнього фонду, адже зараз цей транспорт фактично не фінансує утримання доріг.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
433
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie