Компенсація за знищені війною авто: у Раді підготували законопроєкт

Знищене під час російської атаки на Дніпро авто / © Дніпропетровська ОВА

Реклама

В Україні готують механізм виплат компенсацій за автомобілі, пошкоджені або знищені через бойові дії. Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав відповідний законопроєкт і рекомендував його до розгляду в сесійній залі парламенту.

Про це народний депутат від фракції «Слуга народу» Володимир Крейденко розповів у ефірі «Новини.LIVE».

Політик зазначив, що цей законопроект — важлива ініціатива, яка має дозволити людям поряд із компенсаціями за житло отримувати відшкодування і за пошкоджені автомобілі.

Реклама

«Уже пройшов цей законопроєкт профільний комітет, рекомендований до розгляду під куполом Верховної Ради. І зараз я працюю над тим, щоб керівництво фракції „Слуга народу“ і інші фракції підтримали цю ініціативу, і ми змогли його розглянути на пленарному засіданні у першому читанні», — розповів Крейденко.

Компенсація за пошкоджене авто — як це працюватиме

Очікується, що механізм компенсації базуватиметься на експертній оцінці: фахівці визначатимуть ринкову вартість автомобіля на момент пошкодження, після чого держава виплачуватиме відповідну суму.

«Абсолютно прозорий механізм — це компенсація автомобіля на той момент, коли він зазнав пошкодження. Якщо у вас була автівка — 15 років їй, в технічному стані відповідному, експерт відповідний проводить експертизу, встановлює вартість цього автомобіля, і держава вам компенсує ці кошти для того, щоб ви могли на ці кошти купити щось інше чи використати їх в інший спосіб», — пояснив нардеп.

Він додав, що розмір виплати залежатиме від терміну експлуатації транспортного засобу та його пробігу. За словами Крейденка, ці показники легко визначаються під час експертизи.

Реклама

До слова, в Україні розглядають можливість запровадження податку для власників електромобілів, оскільки їхня кількість зросла від 20 тис. до 300 тис., а акциз на пальне вони не сплачують. Народний депутат Юрій Камельчук повідомив, що ідея полягає у встановленні щомісячного або щорічного фіксованого платежу. Отримані кошти планують спрямовувати до Дорожнього фонду, адже зараз цей транспорт фактично не фінансує утримання доріг.