Компенсація за зруйноване житло під час війни: як отримати кошти для відбудови на власній ділянці через "єВідновлення"
Як отримати кошти для відбудови житла через «єВідновлення».
Для багатьох українців, чиї домівки були знищені війною, держава пропонує програму «єВідновлення», що надає фінансову компенсацію на будівництво нової оселі. Це дозволяє розпочати відбудову на власній ділянці, використовуючи кошти за цільовим призначенням. Загальний порядок отримання допомоги визначає Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381.
Експерти розповіли, хто та яким чином може використати гроші для будівництва нового дому на власній земельній ділянці.
Хто і за яких умов може отримати компенсацію
Програма розрахована на власників повністю знищених приватних будинків, які мають право власності на земельну ділянку. Важливо, щоб ця ділянка була призначена саме для житлової забудови, розташована на підконтрольній Україні території та поза зоною активних бойових дій. Якщо цих умов дотримано, людина може претендувати на кошти, які допоможуть їй збудувати нове житло замість втраченого.
Що можна оплатити за допомогою компенсації
Отримані кошти є цільовими і можуть бути витрачені лише на потреби, пов’язані з будівництвом. Ця фінансова підтримка покриває витрати на основні етапи зведення нового будинку, зокрема:
Розроблення проєктної документації. Оплата послуг архітекторів та інженерів, необхідних для створення проєкту майбутньої оселі.
Закупівля будівельних матеріалів. Кошти можна використовувати для придбання всіх необхідних матеріалів — від фундаментних блоків до покрівельних матеріалів.
Оплата будівельних робіт. Компенсація покриває також витрати на послуги будівельних бригад, які виконуватимуть роботи.
Як отримати кошти для будівництва житла
Процес є послідовним і вимагає виконання кількох обов’язкових кроків.
Подавання заяви. Все починається з подавання заяви про надання компенсації. Це можна зробити через застосунок «Дія» або у найближчому ЦНАПі. У заяві потрібно обрати тип компенсації «грошова виплата» і вказати інформацію про пошкоджений об’єкт. Після цього комісія при місцевому органі самоврядування протягом 30 днів має визначити суму виплати, що ґрунтується на розрахунках та даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСБ).
Припинення права власності. Обов’язковим юридичним кроком є припинення права власності на зруйнований будинок, оскільки на його місці буде будуватися нова споруда. Цю процедуру виконує державний реєстратор або нотаріус.
Реєстрація дозволу на будівництво. Після юридичного оформлення ви можете зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт. Це також робиться через «Дію» або ЦНАП на підставі будівельного паспорта або схеми намірів забудови. Органи містобудування та архітектури перевірять дані протягом 10 робочих днів.
Отримання та використання коштів. Кошти перераховуються на спеціальну банківську картку «єВідновлення» двома рівними частинами. Перша частина (50% від загальної суми) надходить після виконання всіх попередніх кроків. Її необхідно використати щонайменше на 90% протягом 18 місяців. Щоб отримати другу частину, потрібно відзвітувати про витрати, подавши кошторис будівництва через «Дію» для верифікації. Друга частина коштів, разом із залишком першої, має бути використана протягом 36 місяців. Якщо терміни порушені, невикористані кошти повертаються до державного бюджету.