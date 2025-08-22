Компенсація за зруйноване житло під час війни: як отримати кошти для відбудови на власній ділянці через "єВідновлення"

Компенсація за зруйноване житло

Реклама

Для багатьох українців, чиї домівки були знищені війною, держава пропонує програму «єВідновлення», що надає фінансову компенсацію на будівництво нової оселі. Це дозволяє розпочати відбудову на власній ділянці, використовуючи кошти за цільовим призначенням. Загальний порядок отримання допомоги визначає Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381.

Експерти розповіли, хто та яким чином може використати гроші для будівництва нового дому на власній земельній ділянці.

Хто і за яких умов може отримати компенсацію

Програма розрахована на власників повністю знищених приватних будинків, які мають право власності на земельну ділянку. Важливо, щоб ця ділянка була призначена саме для житлової забудови, розташована на підконтрольній Україні території та поза зоною активних бойових дій. Якщо цих умов дотримано, людина може претендувати на кошти, які допоможуть їй збудувати нове житло замість втраченого.

Реклама

Що можна оплатити за допомогою компенсації

Отримані кошти є цільовими і можуть бути витрачені лише на потреби, пов’язані з будівництвом. Ця фінансова підтримка покриває витрати на основні етапи зведення нового будинку, зокрема:

Розроблення проєктної документації. Оплата послуг архітекторів та інженерів, необхідних для створення проєкту майбутньої оселі.

Закупівля будівельних матеріалів. Кошти можна використовувати для придбання всіх необхідних матеріалів — від фундаментних блоків до покрівельних матеріалів.

Оплата будівельних робіт. Компенсація покриває також витрати на послуги будівельних бригад, які виконуватимуть роботи.

Як отримати кошти для будівництва житла

Процес є послідовним і вимагає виконання кількох обов’язкових кроків.