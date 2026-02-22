Компенсації за газ: хто може отримати пільги 2026 року

Компенсація за газ в Україні не є автоматичною

Окремі категорії пенсіонерів в Україні можуть користуватися пільговими умовами оплати природного газу.

Про це нагадали у ПФУ.

«В Україні підтримка пенсіонерів у частині оплати природного газу не є універсальною, тому вона надається залежно від соціального статусу, попередньої професійної діяльності, місця проживання та фінансового стану сім’ї», — зазначили у відомстві.

Окремі категорії пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, культури чи бібліотечній системі, можуть отримувати повне відшкодування витрат на газ.

Право на таку пільгу зберігається лише за умови, що дохід домогосподарства не перевищує встановлених державою соціальних нормативів.

Водночас окремі категорії громадян можуть претендувати на повне звільнення від оплати газу. Йдеться, зокрема, про власників житла, знищеного внаслідок бойових дій, а також про пенсіонерів, які працювали та проживають у сільській місцевості.

Для отримання такого права необхідно подати підтверджувальні документи до органів Пенсійного фонду.

Раніше повідомлялося, що в Україні скасують оплату комуналки для частини пенсіонерів. Більше про це читайте у новині.