Кому дістануться 15 млн грн після загибелі військового: правила, про які знають не всі

Виплати військовим

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У разі загибелі військовослужбовця його родина може отримати від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. Порядок розподілу коштів залежить від того, чи залишив військовий особисте розпорядження, а в окремих випадках у призначенні виплати можуть відмовити.

Про це розповідає “Судово-юридична газета”.

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Хто може отримати допомогу

2026 року розмір одноразової грошової допомоги родині загиблого військовослужбовця становить 15 млн грн.

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Якщо військовий за життя залишив особисте розпорядження, виплату отримують зазначені в ньому особи. Військовослужбовець може самостійно визначити одержувачів допомоги та частку кожного з них.

Водночас незалежно від змісту розпорядження право на обов’язкову частку мають:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатний чоловік або дружина;

непрацездатні батьки загиблого.

Вони можуть отримати половину частки, яка належала б їм у разі розподілу допомоги за загальними правилами.

Як розподіляють кошти без розпорядження

Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження, допомогу розподіляють порівну між особами, які мають на неї законне право.

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До них належать:

чоловік або дружина загиблого;

діти, зокрема усиновлені та зачаті за життя військовослужбовця;

батьки, яких не позбавили батьківських прав;

онуки, якщо їхні батьки померли.

На виплату також можуть претендувати жінка або чоловік, які проживали із загиблим однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу. Для цього факт спільного проживання необхідно підтвердити в суді.

Коли у виплаті можуть відмовити

Обставини загибелі військовослужбовця перевіряють окремо в кожному випадку.

Допомогу можуть не призначити, якщо смерть стала наслідком:

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кримінального або адміністративного правопорушення;

перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

навмисного заподіяння собі тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю;

самогубства.

Підставою для відмови також може стати подання неправдивих відомостей або підроблених документів.

Чому виникають спори

Суперечки щодо виплати можуть виникати між потенційними одержувачами допомоги, зокрема через розподіл обов’язкових часток.

Родини також можуть зіткнутися з відмовою через помилки в документах або розбіжності під час встановлення обставин загибелі. У таких випадках право на отримання допомоги доводиться захищати в суді.

Вирішення спору залежить від документів, які підтверджують родинні зв’язки, право на виплату та обставини загибелі військовослужбовця.

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