Кому із пенсіонерів потрібно подати заяву, щоб не втратити пенсію

Якій категорії пенсіонерів і для чого потрібно подати заяву, щоб отримувати пенсії, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як не втратити пенсію

Частина українців, які за віком мають можливість іти на пенсію, можуть її вчасно не отримати, якщо не подадуть протягом трьох місяців заяву до Пенсійного фонду України.

У Пенсійному фонді звернули увагу, що пенсія за віком призначається автоматично у випадку, якщо у реєстрі застрахованих осіб є дані про стаж людини, який придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудової книжки).

У випадку, якщо стажу недостатньо, потрібно написати заяву та подати її у Пенсійний фонд, зробити це можна зробити й на вебпорталі Пенсійного фонду.

Якщо заява буде подана пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку пенсію буде призначено, з дня наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Важливо, що за заявою, яка буде подана пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена невчасно, пенсію призначать із дати звернення за нею.

Які документи потрібно подати до Пенсійного фонду

Заяву встановленої форми,

Паспорт (оригінал та ксерокопія),

Документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера,

Свідоцтво про народження дітей (у разі потреби),

Свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс),

Заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку,

Трудову книжку (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж,

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

Довідку з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби),

Диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія),

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

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