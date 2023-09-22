Кому із пенсіонерів у жовтні додатково виплатять 2093 грн, а кому заморозять пенсії

Хто з пенсіонерів у жовтні 2023 року отримає 2093 грн

Частина українських пенсіонерів у жовтні отримають додаткову виплату у розмірі 2093 грн.

Таку виплату отримають лише ті пенсіонери, які належать до числа внутрішньо переміщених осіб. Серед ВПО на соціальну допомогу зможуть розраховувати ті пенсіонери, які з якихось причин упродовж декількох місяців не отримував свою пенсію.

Звертаємо увагу, що 2093 грн пенсіонери отримають не замість пенсії, а додатково до пенсії. На це виділено з бюджету 1 мільярд гривень.

2093 грн - це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Як повідомляє пресс-служба ПФУ: "Пенсіонерам з-поміж ВПЛ, у пенсійних справах яких враховуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам із ВПЛ визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165".

Гроші почнуть надходити на рахунки вже у жовтні.

Кому із пенсіонерів можуть припинити виплати пенсії

Наразі відбувається масштабна верифікація пенсіонерів, частина пенсіонерів може втратити свої виплати.

Виплати пенсій можуть "заморозити" у випадку:

Надання неправдивих даних.

Помилок в особистих даних.

Отримання виплат на підставі фальшивих документів.

Надання неправдивих даних про стаж, чи розмір заробітної плати, яку особа отримувала і на основі котрої потім розраховується пенсія тощо.

У випадку виїзду на ПМЖ за кордон.

Якщо пенсіонер не користується пенсійним рахунком, не приходить на поштове відділення за грішми більше ніж 6 місяців.

Читайте також: