Кому можуть відключити газ: юристка назвала причини

Декому з українців можуть відключити газ. Причина — не лише у наявності боргах за комуналку.

Про це повідомила адвокатка Ольга Брус у коментарі «Фокус».

За її словами, від початку повномасштабної війни держава запровадила деякі гарантії для захисту побутових споживачів. Ці гарантії мають чіткі межі та не означають повну заборону на відключення газу.

Адвокатка розповіла, що правила скасували заборону на нарахування штрафів, пені та відсотків за борги за комунальні послуги. Також скасовано заборону на відключення послуг за несплату. Це стосується громад, які не перебувають у зонах бойових дій або окупації, за умови, що споживача попередньо повідомили про можливе відключення.

«Тобто наразі постачальники мають право ініціювати припинення надання послуг побутовим споживачам, розташованим на відповідних територіях, за заборгованість з оплати, окрім об’єктів споживачів, які було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги», — пояснила юристка.

Існують кілька ситуацій, коли газопостачальник має право припинити постачання газу. Найбільш поширена причина — прострочена заборгованість. Якщо споживач не оплачує рахунки за газ у терміни, передбачені договором, постачальник має право ініціювати відключення.

Газ також можуть відключити, якщо споживач порушує умови договору:

самовільно під’єдналася до газових мереж;

втручається в роботу лічильника;

споживає газ без укладеного договору.

Ще одна підстава для відключення — недопуск працівників оператора газових мереж для перевірки, обслуговування або зняття показників лічильника, якщо споживача попередили заздалегідь.

Адвокатка наголошує, що перед відключенням послуги постачальник має попередити споживача про припинення постачання у визначеному законом порядку і термінах.

За словами Ольги Брус, законодавство не встановлює конкретного мінімального чи максимального порогу боргу, після якого автоматично припиняється постачання газу.

«Насправді значення має не розмір боргу, а конкретний факт прострочення оплати, строк невиконання зобов’язань, передбачених договором, та ігнорування письмового попередження постачальника про наявність боргу», — розповіла юристка.

Як повідомлялося, щомісяця українці сплачують три платіжки за газ: за спожите паливо, за доставлення і за технічне обслуговування мереж. Втім, деякі споживачі можуть отримати ще й четверту — за газопостачання.