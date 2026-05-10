Кому обов’язково потрібно подати заяву на субсидію в травні 2026 року

Від 1 травня в Україні стартує перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон / © УНІАН

Реклама

Пенсійний фонд України визначить, хто має право на житлову субсидію на період до 30 квітня 2027 року, вже у травні цього року. Це стосується як літнього, так і наступного опалювального сезону.

Кому субсидію перерахують автоматично

Більшість домогосподарств не мають нічого робити. Якщо право на допомогу зберігається, розмір субсидії на сезон 2026–2027 років перерахують автоматично, без заяв і додаткових документів.

Є категорії громадян, яким субсидію призначають лише за зверненням.

Реклама

Подати заяву потрібно, якщо:

ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте комунальні послуги

фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (і вони змінили місце проживання)

ви претендуєте на субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо

У цих випадках без звернення виплату не призначать.

Як подати документи на житлову субсидію

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду

поштою на адресу територіального органу Фонду

онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду

Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу на оплату комунальних послуг.

Новини партнерів