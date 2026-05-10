ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Кому обов’язково потрібно подати заяву на субсидію в травні 2026 року

Для більшості домогосподарств субсидії буде перепризначено автоматично.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Від 1 травня в Україні стартує перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон

Від 1 травня в Україні стартує перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон / © УНІАН

Пенсійний фонд України визначить, хто має право на житлову субсидію на період до 30 квітня 2027 року, вже у травні цього року. Це стосується як літнього, так і наступного опалювального сезону.

Кому субсидію перерахують автоматично

Більшість домогосподарств не мають нічого робити. Якщо право на допомогу зберігається, розмір субсидії на сезон 2026–2027 років перерахують автоматично, без заяв і додаткових документів.

Є категорії громадян, яким субсидію призначають лише за зверненням.

Подати заяву потрібно, якщо:

  • ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте комунальні послуги

  • фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано

  • у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (і вони змінили місце проживання)

  • ви претендуєте на субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо

У цих випадках без звернення виплату не призначать.

Як подати документи на житлову субсидію

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду

  • поштою на адресу територіального органу Фонду

  • онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду

Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу на оплату комунальних послуг.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie