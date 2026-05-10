Кому обов’язково потрібно подати заяву на субсидію в травні 2026 року
Для більшості домогосподарств субсидії буде перепризначено автоматично.
Пенсійний фонд України визначить, хто має право на житлову субсидію на період до 30 квітня 2027 року, вже у травні цього року. Це стосується як літнього, так і наступного опалювального сезону.
Кому субсидію перерахують автоматично
Більшість домогосподарств не мають нічого робити. Якщо право на допомогу зберігається, розмір субсидії на сезон 2026–2027 років перерахують автоматично, без заяв і додаткових документів.
Є категорії громадян, яким субсидію призначають лише за зверненням.
Подати заяву потрібно, якщо:
ви орендуєте житло і самостійно сплачуєте комунальні послуги
фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано
у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (і вони змінили місце проживання)
ви претендуєте на субсидію на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо
У цих випадках без звернення виплату не призначать.
Як подати документи на житлову субсидію
особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду
поштою на адресу територіального органу Фонду
онлайн через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду
Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу на оплату комунальних послуг.