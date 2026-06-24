Кому підвищать зарплати в Україні: уряд уже виділив мільярди гривень

Юлія Свириденко

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Підвищення заробітних плат в Україні чекає на працівників сфери освіти та соціального захисту.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розподіл 6,6 млрд грн між областями для фінансування зарплат освітянам.

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«Кошти розподілено між 24 обласними бюджетами. Кожна область отримала суму, розраховану індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати», — написала вона.

Принцип розподілу передбачає, що більшу підтримку отримають ті регіони, які мають менше власних бюджетних надходжень і не можуть самостійно покрити всі витрати.

Для територій, де тривають або існують ризики бойових дій, держава компенсує до 80% необхідних видатків, пов’язаних із підвищенням зарплат.

Для інших місцевих бюджетів, які мають недостатню фінансову спроможність, рівень державного покриття становитиме від 50% до 80%.

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Уряд зазначає, що таке фінансування має допомогти громадам виконати зобов’язання щодо підвищення оплати праці працівників соціально важливих сфер та зменшити навантаження на місцеві бюджети.

Нагадаємо, раніше йшлося про схвалення Кабміном Бюджетнрї декларації на 2027–2029 роки, яка визначає основні параметри державної фінансової політики на найближчі роки. Йдеться про підвищення зарплат, соціальної підтримки громадян тощо.

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