Кому потрібно буде заплатити штраф: податкова почала нараховувати пеню за несплату податку на нерухомість

Українців з вересня почали штрафувати за несплачені податки на нерухомість

Хто і коли повинний сплатити податок на нерухомість

Українці, власники квартир понад 60 кв. метрів та приватних будинків площею понад 120 метрів до 31 серпня 2023 року повинні бути сплатити податок на нерухомість.

Квитанції із вказаними розмірами податків на житло українці повинні були отримати до 1 липня 2023 року.

Звільнені від податку на нерухомість власники житла чи будинків меншої зазначеної площі, а також ті громадяни, житло яких було зруйноване або виявилося непридатним для проживання внаслідок воєнних дій чи перебуває зараз на території активних воєнних дій чи тимчасово окупованої території.

За житло куплене 2023 року платити податок потрібно буде лише наступного року.

Який розмір податку на нерухомість та штрафу за несплату податку

Податок у цьому році сплачується за 2022 рік. Сума податку прив'язується до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, і вона має перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Станом на 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становила 6500 грн. Значить, максимальна ставка за кожен квадратний метр понад норму не може перевищувати 97 грн 50 копійок.

При затримці сплати податку на нерухомість до 30 календарних днів штраф становитиме 5% від суми боргу, а при затримці понад 30 календарних днів – 10% від суми податку.

Навіть, якщо ви не отримали квитанцію, це не звільняє від сплати податку і його можуть нарахувати у період до 1095 днів. В Тому наступного року доведеться заплатити суму в декілька разів більше.

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