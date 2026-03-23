Кому в Україні платять 150 000 грн: рейтинг зарплат за професіями

Серед вакансій на OLX найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Гроші / © УНІАН

В Україні зафіксували стрімке зростання медіанних зарплат, зокрема у робітничих сферах. Лідером рейтингу стали стоматологи з доходом у 150 тис. грн, водночас фахівці СТО та будівництва не пасуть задніх.

Про це свідчить дослідження «OLX Робота», яке є у розпорядженні УНІАН.

Зарплати в Україні 2026

Згідно з результатами дослідження, другу позицію за рівнем оплати праці посідає рихтувальник (сфера СТО та автомийок) із медіанною зарплатою 70 тис. грн, що на 27% більше, ніж у лютому минулого року. У цій же категорії автомаляр отримує в середньому 60 тис. грн (+17% до 2025 року), а автоелектрик — ще більше, із приростом на 33%.

Серед найоплачуваніших також опинилися окремі будівельні спеціальності. Зокрема, фасадники заробляють у середньому 67,5 тис. грн (+15%), штукатури — 66,3 тис. грн (+13%), а мулярі — близько 65 тис. грн, продемонструвавши приріст у 30%.

Високі зарплати зберігаються і в логістиці: зокрема, далекобійникам у лютому 2026 року пропонували медіанно 60 тис. грн, що на 33% більше, ніж торік.

У межах 40 — 50 тис. грн перебувають зарплати низки будівельних спеціальностей: будівельники та малярі отримують близько 50 тис. грн (+11%), виконроби — також 50 тис. грн (+14%), плиточники — 47 тис. грн (+39%), а монтажники — 45 тис. грн (+16%).

Крім того, у сфері СТО механіки заробляють приблизно 45 тис. грн (+14%). Водії у логістиці мають близько 42,5 тис. грн (+16%), тоді як зварювальники та монтажники — у межах 41 — 42 тис. грн.

У діапазоні 35 — 40 тис. грн переважають вакансії виробничого сектору та робітничих професій. Порівняно з лютим 2025 року, електрики отримують 38,8 тис. грн (+41%), підсобники — 37,5 тис. грн (+9%), малярі — 37,5 тис. грн (+42%), а токарі — близько 35 тис. грн (+11%).

У роздрібній торгівлі менеджери з продажів у лютому 2026 року мали медіанну зарплату на рівні 38 тис. грн, що на 38% більше, ніж рік тому.

«Загалом серед вакансій на платформі найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики. Водночас у багатьох із них за рік зафіксували суттєве зростання медіанних зарплат, подекуди на 30 — 40%», — вказано в дослідженні.

До слова, у березні в Україні очікується зростання середньої зарплати на 0,5 — 1,5% (орієнтовно на 150 — 450 грн) через дефіцит кадрів, мобілізацію та початок весняного бізнес-сезону. Експерти прогнозують, що закладений у бюджеті показник у 30 032 грн може бути перевищений вже у першому півріччі. Найбільше зароблятимуть дефіцитні робітничі спеціальності, інженери та IT-фахівці (понад 75 тис. грн), тоді як у бюджетників та працівників культури (17 — 18 тис. грн) суттєвих змін не передбачається. Автоматичного підвищення для всіх не буде — розрив між високими та низькими доходами лише посилюватиметься.

