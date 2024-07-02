Кому в Україні платять пенсію понад 200 тисяч гривень: названо особливу категорію

В Україні пенсію розміром понад 200 тисяч гривень на місяць отримують судді Верховного суду.

Про це йдеться матеріалі OBOZ.UA.

Зазначається, що минулого місяця Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнк, яка в своїй декларації за 2023 рік вказала:

2 млн 675 тис. 423 грн зарплати – у середньому 222 тис. 951 грн на місяць

2 млн 599 тис. 606 грн пенсії – у середньому це 216 тис. 633 грн на місяць.

Тоді як колишній голова Верховного суду Ярослав Романюк за минулий рік задекларував пенсію в розмірі 2 млн 937 тис. грн. Це приблизно 244 тис. 752 грн на місяць.

"Високі пенсії колишніх суддів Вищого суду пов'язані з тим, що колеги, які продовжують працювати, отримують зарплати вищі, ніж у судах нижчої інстанції", - йдеться в повідомленні.і

Хто отримує 100 тис. грн пенсії

Мешші пенсії у суддів спеціалізованих суддів. Наприклад, голова Господарського суду Тернопільської області Сергій Стопник, який пішов у відставку 2023 року, за 9,5 місяця він отримав пенсію в розмірі 100 тис. 356 грн.

"Суддя у відставці та колишній голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко на пенсію вийшов у 41 рік. Зараз йому 46 і щомісячно він отримує пенсію в розмірі 81 тис. грн. Це значно менше, ніж середня пенсія судді. Однак до свого 40-річчя суддя не встиг заробити достатньо суддівського стажу для того, щоб отримувати дійсно високу пенсію" - вказано у матеріалі.

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Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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