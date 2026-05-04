Кому в Україні зараховується стаж у подвійному розмірі: що потрібно знати 2026 року

Подвійний стаж роботи

Питання пільгового обчислення стажу в Україні регулюється одразу кількома законами та підзаконними актами, ухваленими в різні періоди. Саме тому тема так званого «подвійного стажу» часто викликає плутанину серед громадян. Ключовим моментом є те, що після пенсійної реформи 2004 року підхід до обчислення стажу змінився — від трудового стажу держава перейшла до страхового, де вирішальним фактором є сплата внесків. Це прямо передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», відповідно до якого страховий стаж формується за даними персоніфікованого обліку і залежить від сплати єдиного соціального внеску.

Водночас норми про пільгове (кратне) зарахування стажу не зникли, але застосовуються обмежено і здебільшого стосуються або періодів роботи до 2004 року, або спеціального стажу.

Кому зараховується стаж у подвійному розмірі

Медичні працівники в особливих умовах

Право на подвійний стаж мають окремі категорії медичних працівників. Це передбачено Законом України «Про пенсійне забезпечення», зокрема статтею 60 цього закону.

Відповідно до цієї норми, робота у протичумних, лепрозорних закладах, психіатричних лікарнях, інфекційних відділеннях, а також у патологоанатомічних підрозділах може зараховуватися до стажу в подвійному розмірі. Таке пільгове обчислення пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я та складними умовами праці.

Водночас, як роз’яснює Пенсійний фонд України, в більшості випадків це правило застосовується до спеціального стажу або до періодів роботи до 2004 року, а не до всього страхового стажу.

Військовослужбовці та учасники бойових дій

Для військовослужбовців діють окремі правила. Вони визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Зокрема, участь у бойових діях може зараховуватися за формулою «один місяць за три». Важливо, що така норма застосовується лише за наявності підтвердження участі в бойових діях або виконання завдань у визначених законом умовах.

Йдеться не про класичний страховий стаж, а про вислугу років, яка використовується для призначення військової пенсії.

Працівники кримінально-виконавчої служби

Окрему категорію становлять працівники Державної кримінально-виконавчої служби, які працюють у медичних частинах при в’язницях і колоніях. Право на подвійний стаж у них виникає через специфіку пацієнтів — у закритих установах виконання покарань часто перебувають особи з небезпечними інфекційними захворюваннями, як-от відкрита форма туберкульозу або ВІЛ-інфекція.

Оскільки персонал цих медичних підрозділів щоденно контактує з інфекційними хворими в умовах обмеженого простору, їхня робота прирівнюється до праці в цивільних інфекційних лікарнях. Таким чином, на підставі Закону «Про пенсійне забезпечення» лікарям і працівникам медичних частин у системі покарань один рік служби зараховується за два, щоб компенсувати підвищений ризик для здоров’я та особливу складність їхньої діяльності.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС

Окрему категорію становлять особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Для них передбачено спеціальний порядок обчислення стажу, який залежить від періоду виконання робіт і зони перебування.

У перші роки після аварії застосовувалися найбільш високі коефіцієнти — аж до потрійного обліку стажу. В пізніші періоди могли застосовуватися подвійні або полуторні коефіцієнти залежно від умов роботи та статусу особи.

Реабілітовані особи

Ще одна категорія — громадяни, які були незаконно репресовані та згодом реабілітовані. Для них законодавство передбачає зарахування часу перебування під вартою або в місцях позбавлення волі у кратному розмірі, часто — потрійному.

Це є формою відновлення соціальної справедливості та компенсації за незаконне переслідування.

Що важливо знати 2026 року про подвійний стаж

За роз’ясненнями Пенсійного фонду України, в сучасній системі головним чинником для призначення пенсії за віком залишається страховий стаж, який формується за рахунок сплати внесків. Саме тому поняття «подвійного стажу» сьогодні має обмежене застосування.

У більшості випадків пільгове обчислення:

застосовується до періодів роботи до 2004 року;

використовується для визначення права на пенсію за вислугу років;

потребує документального підтвердження спеціальних умов праці.

Для перевірки свого стажу громадяни можуть скористатися електронними сервісами Пенсійного фонду. Якщо певні періоди не враховані або відображені некоректно, необхідно звертатися до територіальних органів ПФУ з підтверджувальними документами — довідками, наказами або архівними даними.

Таким чином, подвійний стаж в Україні не є загальним правилом, а застосовується лише до чітко визначених категорій громадян і зазвичай у межах спеціального або пільгового стажу. Найчастіше це стосується роботи в особливо небезпечних умовах, військової служби, ліквідації наслідків техногенних катастроф або випадків історичної несправедливості.

Розуміння цих норм і своєчасне підтвердження пільгового стажу може суттєво вплинути як на право виходу на пенсію, так і на її розмір.

