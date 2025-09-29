Кому з бюджетників підвищать зарплати 2026 року

Підвищення зарплат бюджетникам https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20250924-pidvyshhennya-zarplat-byudzhetnykam-u-2026-roczi-kogo-torknutsya-zminy/

Реклама

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік, який затвердив Кабінет Міністрів і передав до Верховної Ради, передбачено збільшення мінімальної зарплати та зміну умов оплати праці для бюджетників.

Проєкт бюджету на 2026 рік містить низку важливих змін, які безпосередньо вплинуть на доходи громадян, систему оплати праці та соціальні виплати. Ці зміни відображають коригування ключових фінансових та соціальних показників.

Основні показники, що зміняться

Зростання Мінімальних Гарантій

Центральною зміною, що стосується доходів, є підвищення мінімальної заробітної плати. Згідно з планом, її місячний розмір зросте до 8 647 гривень. Відповідно, відбудеться й підвищення погодинної мінімальної оплати праці — вона становитиме 52 гривні за годину, що на 4 гривні більше, ніж нинішні 48 гривень за годину.

Реклама

Коригування базового окладу та прожиткових мінімумів

Окрім «мінімалки», коригується і базова ставка для працівників бюджетної сфери, що використовують Єдину тарифну сітку (ЄТС). Посадовий оклад І тарифного розряду буде встановлено на рівні 3 470 гривень. Це перевищує нинішні 3 195 гривень і, що важливо, цей новий рівень перевищить прожитковий мінімум для працездатних осіб, що є позитивним кроком у бік соціальних стандартів.

Перегляду підлягають і прожиткові мінімуми — показники, які слугують базою для розрахунку численних соціальних виплат.

Загальний прожитковий мінімум планується підвищити до 3 209 гривень (порівняно з приблизно 2 920 грн зараз).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте до 3 328 гривень . Цей показник є критично важливим, оскільки слугує базою для розрахунків багатьох посадових мінімумів, визначених спеціальними законами.

Прожитковий мінімум для непрацездатних також підвищиться і становитиме 2 595 гривень (зараз він знаходиться на рівні близько 2 361 грн).

Таким чином, заплановане підвищення у 2026 році передбачає не лише пряме зростання мінімальної заробітної плати, але й комплексне коригування базових посадових окладів у бюджетній сфері та всіх ключових соціальних стандартів.

Кого це стосується: хто отримає суттєве зростання

Хоча підвищення соціальних стандартів і мінімальної зарплати торкнеться всіх бюджетників, найбільші й найсуттєвіші надбавки автоматично отримають не всі. Розмір збільшення залежатиме від конкретної галузі, чинної тарифної сітки та того, наскільки нинішня оплата праці близька до «нижньої межі». Однак, проєкт бюджету на 2026 рік чітко окреслює пріоритетні напрямки, де запланованезростання.

Реклама

Освітяни (вчителі, викладачі) — одна з пріоритетних груп

Сфера освіти визначена як одна з пріоритетних для фінансового стимулювання. Уряд запланував двохетапне зростання оплати праці для вчителів і викладачів:

З 1 січня 2026 року середня заробітна плата освітян має зрости на 30%. З 1 вересня 2026 року відбудеться додаткове підвищення ще на 20%.

Для забезпечення такого безпрецедентного зростання уряд планує виділити близько 41,8 мільярда гривень додаткових коштів, якими буде охоплено приблизно 470 тисяч педагогів. Загалом фінансування освіти у бюджеті-2026 сягне рекордних 285,3 мільярда гривень, що на 47% більше, ніж роком раніше. Отже, саме в освітній сфері можна очікувати найбільш відчутного зростання доходів, особливо для тих, хто наразі отримує невисокий оклад.

Медики (первинна та екстрена допомога, інші медспеціалісти)

Медична галузь, особливо первинна та екстрена допомога, також є у фокусі уваги. Проєкт бюджету передбачає встановлення нових орієнтирів оплати праці, щоб утримати фахівців у критично важливій сфері:

Для сімейних лікарів та лікарів екстреної допомоги планується встановити рівень зарплати до 35 000 гривень .

Для медсестер, фельдшерів та молодшого медперсоналу доходи мають зрости до 20 000 гривень.

Крім цього, передбачено низку додаткових стимулів для залучення та утримання кадрів, зокрема підйомні виплати (до 200 тис. грн), забезпечення службовим житлом, а також спеціальні надбавки за роботу у сільській місцевості чи прифронтових регіонах.

Реклама

Інші Бюджетні Сфери

Працівники інших бюджетних галузей, як-от культура, соціальна сфера, державні служби та органи місцевого самоврядування, також відчують позитивні зміни, хоча й дещо інакше:

Для тих, чия оплата праці зараз наближена до мінімального рівня , зростання мінімальної заробітної плати автоматично «підтягне» їхні оклади до нових стандартів.

Якщо оклад бюджетника наразі нижчий за встановлені мінімальні норми, його буде підвищено автоматично або завдяки нормативним змінам, пов’язаним із зростанням І тарифного розряду ЄТС.

Однак, для тих працівників, чий оклад вже істотно перевищує мінімальні ставки, відносне зростання доходів може бути більш скромним, оскільки основний фокус підвищення спрямований на забезпечення гідної «нижньої межі».

Як і коли будуть діяти ці зміни

Щоб ці плани уряду почали діяти, необхідно виконати такі кроки.

Найпершим і обов’язковим кроком є голосування та затвердження проєкту бюджету у Верховній Раді. Зараз документ перебуває на етапі обговорення, і зауваження депутатів та комітетів можуть ще змінити фінальні параметри, закладені в проєкті.

Реклама

Після ухвалення закону про бюджет профільні міністерства (наприклад, Міністерство освіти, охорони здоров’я) повинні розробити і затвердити детальні методики, положення та накази. Саме ці документи визначать, як саме будуть нараховуватися нові оклади та реалізовуватися обіцяне підвищення.

У деяких пріоритетних сферах підвищення відбуватиметься поетапно. Яскравим прикладом є освітяни, для яких заплановано двоетапне зростання: 30% із 1 січня 2026 року і додаткові 20% із 1 вересня 2026 року.

Звичайно, головною умовою є своєчасне виділення та розподіл фінансових ресурсів. У проєкті передбачено значно збільшені видатки на медицину та освіту, але ці кошти мають бути фактично доступні.

Таким чином, перші зміни можна очікувати вже з 1 січня 2026 року, але лише за умови, що бюджет буде ухвалений без затримок.

Реклама

Які ризики та обмеження можуть вплинути

Важливо розуміти, що не всі положення, прописані у проєкті бюджету, гарантовано будуть втілені в життя повністю чи вчасно. На шляху до підвищення зарплат існують цілком реальні ризики та обмеження, які можуть скоригувати фінальний результат.