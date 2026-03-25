Кому з пенсіонерів підвищать пенсії від 1 квітня: подробиці

Пенсія / © ТСН

Реклама

В Україні від 1 березня триває масштабна індексація пенсій, проте вже від 1 квітня стартує інший важливий етап — традиційний перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Ця процедура зазвичай відбувається автоматично, але має чимало підводних каменів.

Про це розповів керуючий адвокат власного Адвокатського бюро Іван Хомич у коментарі УНІАН.

Основним показником, який переглядає пенсійний фонд для працюючих громадян, є коефіцієнт страхового стажу. Саме завдяки додатковим рокам роботи виплати найчастіше і збільшуються. За словами адвоката, перерахунок проводиться у двох випадках:

Реклама

Якщо після попереднього перерахунку людина набула не менше 24 місяців страхового стажу.

Якщо минуло два роки з моменту призначення чи перерахунку пенсії, навіть якщо стаж менше за 24 місяці.

«Фонд має всі необхідні відомості про страховий стаж і заробітну плату, тому додаткові довідки чи документи пенсіонеру зазвичай подавати не потрібно», — пояснив Хомич.

Проте він зауважив, що ПФУ не завжди враховує оновлену заробітну плату, обмежуючись лише стажем.

Чому автоматичний перерахунок пенсій може бути невигідним

Юрист наголошує, що заробітна плата за останні два роки роботи враховується лише тоді, коли це вигідно самому пенсіонеру. Якщо нові доходи підвищують індивідуальний коефіцієнт заробітку, ПФУ зобов’язаний їх врахувати.

«Після проведення перерахунку варто отримати розпорядження Пенсійного фонду з усіма додатками і перевірити, чи враховано не тільки стаж, а й заробітну плату», — радить Хомич.

Реклама

Крім того, існує часовий розрив. Якщо право на перерахунок виникло, наприклад, у червні 2026 року, автоматично фонд може провести його лише від 1 квітня наступного року. Через це пенсіонер ризикує майже 10 місяців отримувати занижені виплати. У таких ситуаціях адвокат рекомендує подавати заяву до ПФУ самостійно через сервісний центр або вебпортал.

Хто з пенсіонерів залишиться без змін у квітні

Перерахунок торкнеться не всіх категорій громадян. Зміни не поширюються на:

пенсіонерів, у яких після останнього перерахунку ще не минуло два роки;

одержувачів спеціальних пенсій (військових, держслужбовців, прокурорів, суддів);

пенсіонерів за вислугою років, які ще не досягли загального пенсійного віку.

«У менш вигідній ситуації можуть опинитися ті, кому пенсію призначили після 1 квітня 2024 року. У такому разі при набутті права на перерахунок краще не чекати наступного року, а подавати заяву самостійно», — підсумував адвокат.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій, у межах якої виплати для більшості пенсіонерів зростають на 12,1%.

Реклама

Перерахунок здійснюється відповідно до урядової постанови із застосуванням коефіцієнта 1,121. Важливо, що індексація стосується лише основного розміру пенсії без урахування різноманітних доплат і надбавок.

Також встановлено обмеження: підвищення не може бути меншим за 100 гривень і не може перевищувати 2 595 гривень.

Дізнатися оновлений розмір пенсії можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України після авторизації.

Також, 2026 року для українських військових, які втратили здоров’я під час служби, було підвищено пенсійні виплати завдяки зростанню прожиткового мінімуму та індексації на 12,1%.

Реклама

Зокрема, для осіб з інвалідністю, не пов’язаною безпосередньо з бойовими діями, пенсії визначаються як відсоток від грошового забезпечення і зросли залежно від групи інвалідності.

Водночас для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлено вищі мінімальні гарантії, прив’язані до прожиткового мінімуму, який від 1 січня 2026 року становить 2 595 грн. Розмір виплат залежить від групи інвалідності та може суттєво перевищувати встановлені мінімуми.