Кому з пенсіонерів після 65 років перерахують пенсію 2026 року і наскільки

Хто з пенсіонерів після 64 років отримає перерахунок пенсії

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Українцям, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж, держава гарантує вищий мінімальний розмір пенсії. Перерахунок відбувається повністю автоматично — без подачі заяв і черг.

Хто має право на гарантовану доплату

Право на підвищену мінімальну пенсію закріплене у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Йдеться про осіб, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок.

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Доплату нараховують незалежно від виду призначеної пенсії — за віком, за інвалідністю чи за вислугою років. Пенсійний фонд перевіряє стаж за даними реєстру застрахованих осіб і застосовує перерахунок одразу після досягнення людиною 65-річного віку.

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Розмір виплати 2026 року

Для цієї категорії пенсіонерів мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим за 40% мінімальної заробітної плати. У 2026 році така гарантована виплата дорівнює 4213 гривням на місяць.

Для порівняння, загальний мінімальний розмір пенсії дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб — 2595 гривень. Тобто пенсіонер із повним стажем після 65 років отримує суттєво вищу гарантовану виплату порівняно зі звичайним мінімумом.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Якщо після 65 років пенсію не підвищили до гарантованого рівня, найчастішою причиною є наявність неповних даних про страховий стаж у реєстрі. Перевірити інформацію можна самостійно в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, зайшовши в розділ «Мій страховий стаж» і звіривши періоди роботи.

Якщо певні роки не було зараховано, слід звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ з трудовою книжкою та документами, що підтверджують стаж. Після оновлення даних перерахунок проведуть із дати виникнення права на таку доплату. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

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