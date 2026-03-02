ТСН у соціальних мережах

Кому з українців не дадуть субсидію 2026 року

Правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу при оплаті комунальних послуг.

Анастасія Павленко
Субсидії під загрозою

Субсидії під загрозою / © УНІАН

2026 року порядок оформлення житлових субсидій не зміниться. Це адресна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг для українців із невисокими доходами, яким складно самостійно покривати рахунки.

Однак її призначають за чітко визначеними правилами.

Найчастіше субсидії не призначають, якщо:

  • була зроблена велика покупка. Йдеться про витрати на суму понад 50 000 грн

  • наявність на банківських рахунках понад 100 000 грн

  • якщо у власності більше ніж одна квартира або будинок (за винятком житла в сільській місцевості чи отриманого у спадщину)

  • наявність автомобіля віком до 5 років (крім мопедів та причепів), або є більше одного автомобіля віком до 15 років

  • якщо заборгованість за комунальні послуги прострочена більш ніж на три місяці і перевищує встановлений ліміт (40 неоподатковуваних мінімумів)

Також не можуть претендувати на неї домогосподарства, якщо в його складі є особи, які на початок періоду врахування доходів досягли 18 років і протягом цього часу перебували за кордоном понад 60 днів.

Нагадаємо, оформити субсидію можна через пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн — через «Дію». Її нараховують, зважаючи на дохід сім’ї та середній розмір платежів за житлово-комунальні послуги.

