Кому з українців доведеться повернути тисячу Зеленського: в уряді відповіли

"Тисяча Зеленського" доступна тільки для тих українців, які перебувають на Батьківщині. Проте як стягуватимуть гроші з порушників, не уточнюється.

Від моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" майже 12 млн українців отримали так звану "тисячу Зеленського. Проте, стало відомо, що деяким її доведеться повернути.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Фокус".

Шмигаль наголосив, що отримати гроші можуть виключно ті особи, хто перебуває на території України. За його словами, спочатку громадяни:

зазначають у декларативний спосіб, що вони перебувають на території України;

потім проходять перевірку за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

Прем'єр запевнив, що за результатами аудиту будуть обов'язково будуть встановлені неправомірні отримувачі виплат.

"Людей, які цим будуть зловживати, може бути мінімальна кількість. Але ми ці речі після цього проаудуємо, і такі люди, як уже було в попередні рази, будуть повертати кошти", – сказав Шмигаль.

Яким чином стягуватимуть ці гроші, він не пояснив.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – по тисячі гривень на людину.

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