Деякі громадяни мають право на 25% знижку на оплату житлово-комунальних послуг / © 24 канал

Реклама

Згідно з українським законодавством, певні групи громадян мають можливість отримати пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Якщо заявник відповідає встановленим вимогам, пільга на оплату житлово-комунальних послуг призначається на цілий рік.

Відповідно до законодавства, громадянам зі статусом «діти війни» надається пільга в розмірі 25% на оплату комунальних послуг. До цієї категорії належать особи, які були громадянами України і яким на дату закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було не менше 18 років. Пільга діє на оплату всіх видів комунальних послуг, за винятком послуги з управління багатоквартирним будинком.

Реклама

Знижка у 25% надається виключно громадянам зі статусом «діти війни». Інші члени сім’ї, які проживають разом із пільговиком, не мають права на цю пільгу.

Реклама

Крім того, скористатися знижкою можуть тільки ті особи, чий дохід нижчий за встановлений поріг для отримання податкової соціальної пільги.

Розмір доходу розраховується як середньомісячний загальний дохід сім’ї за останні шість місяців, поділений на кількість її членів.

Пенсійний фонд встановить пільгу на цілий рік, якщо буде підтвердження рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту.

Для обчислення загального доходу береться до уваги:

Реклама

пенсія

зарплата

грошове забезпечення

стипендія

доходи від бізнесу

допомога по безробіттю, інші виплати

соцдопомога (за деяких умов)

Як оформити пільгу

Знижка призначається на підставі особистого звернення громадянина до органів Пенсійного фонду. Необхідно подати заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг та заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Додатково треба підготувати:

копію паспорта

копію ІПН

копію трудової книжки

довідку про доходи за останні шість місяців

якщо немає доходу — довідку з Податкової служби про доходи та податки

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

Українці мають право вимагати перерахунок платіжок за комунальні послуги, якщо через блекаути або аварії тепло, гаряча чи холодна вода не подавалися або мали неналежну якість. Правила передбачають можливість перерахунку вартості кількох основних комунальних послуг. Насамперед йдеться про опалення, постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення.

Споживачам рекомендують фіксувати письмово дні та години, коли послуга не надавалася або погіршувалася її якість. Крім того, необхідно зберігати акти-претензії, підписані представником постачальника або сусідами, копії заяв та звернень доки виконавець послуг не здійснить перерахунок платіжки.

Реклама

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

Новини партнерів

Новини партнерів