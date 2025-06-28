Кому з українців доведеться повернути пенсію: у Пенсійному фонді дали відповідь

Пенсія

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Частина пенсіонерів муситиме повернути Пенсійному фонду вже отриману пенсію.

У зв’язку з чим пенсійні виплати вимагатимуть назад — пояснює Пенсійний фонд.

Основні тези:

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У Пенсійному фонді повідомили, що частина пенсіонерів має повернути надміру виплачені пенсії.

Названо причини, через які потрібно повернути частину пенсії.

Якщо надмірно виплачену пенсію не повернути добровільно, кошти стягуватимуть примусово.

Кому потрібно повернути частину виплаченої пенсії

Як наголошують у Пенсійному фонді, існують обставини, які впливають на розмір пенсії (наприклад, на право отримувати надбавки) і про які пенсіонер зобов’язаний самостійно повідомляти Пенсійний фонд.

Йдеться про:

влаштування на роботу або реєстрацію підприємницької діяльності (ФОП);

звільнення з роботи чи припинення ведення підприємницької діяльності;

влаштування на роботу за спеціальністю пенсіонером, якому виплачують пенсію за вислугу років;

зміна місцевості проживання;

зміна статусу (наприклад, йдеться про статус ветеранів війни певних категорій);

зміна обставин, що дозволяли призначити доплату до пенсії (наприклад, працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку за утримання дітей віком до 18 років).

Про такі зміни протягом десяти днів потрібно обов’язково повідомити Пенсійний фонд:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Як повернути надміру виплачену пенсію

Для повернення надміру виплаченої пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду. Якщо цього не зробити добровільно, кошти стягнуть через суд. У такому разі з пенсії щомісяця вираховуватимуть до 20% виплат до повного погашення боргу.

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Як повідомлялося, українці отримали індексовану пенсію. Наразі середня пенсія в Україні становить 6 345 гривень.