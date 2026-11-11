Комуналка під час блекаутів: за що українці можуть платити менше

Українці можуть платити менше за комуналку

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Українці мають право вимагати перерахунок платіжок за комунальні послуги, якщо через блекаути або аварії тепло, гаряча чи холодна вода не подавалися або мали неналежну якість.

Про це повідомив профільний адвокат Вадим Чунжин, пише «Обозреватель».

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«Важливо, що сам факт відключення електроенергії ще не означає автоматичного зменшення всіх комунальних платежів. Підставою для перерахунку є саме ненадання послуги, її надання не в повному обсязі або невідповідність якості встановленим вимогам», — пояснив він.

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За які комунальні послуги можна платити менше

Правила передбачають можливість перерахунку вартості кількох основних комунальних послуг. Насамперед йдеться про опалення, постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення.

У житлових приміщеннях нормативна температура повітря під час опалювального сезону має становити не менше 18 °C. Якщо через недостатнє теплопостачання температура в квартирі опускається нижче цього показника, споживач може претендувати на зменшення плати.

Розмір перерахунку залежить від того, наскільки фактичні показники відрізняються від установленої норми.

У наведених розрахунках передбачені такі коефіцієнти:

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відхилення на 10% — коефіцієнт 0,1

відхилення на 11-19% — коефіцієнт 0,2

відхилення на 20% і більше — коефіцієнт 0,3

Ще одна послуга, за яку можна вимагати перерахунок, — гаряче водопостачання. Температура води в точці водорозбору відповідно до наведених нормативів має становити від 50 до 75 °C. Якщо фактична температура нижча, вартість послуги повинні зменшувати залежно від величини відхилення:

на 5 °C — коефіцієнт зменшення 0,1

на 6-10 °C — коефіцієнт 0,2

на 11-19 °C — коефіцієнт 0,3

Як підтвердити підстави для перерахунку

Споживачам рекомендують фіксувати письмово дні та години, коли послуга не надавалася або погіршувалася її якість. Крім того, необхідно зберігати акти-претензії, підписані представником постачальника або сусідами, копії заяв та звернень доки виконавець послуг не здійснить перерахунок платіжки.

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