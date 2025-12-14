Комуналка в Україні дорожчає: за що платять українці 2025 року і що найбільше б’є по гаманцю

Платіжки під контролем, але не всі / © ТСН.ua

Зростання цін в Україні сповільнилося, але платіжки за комунальні послуги продовжують зростати. Найбільше це відчутно у вартості житлово‑сервісних послуг, які напряму впливають на бюджет родин.

Про це йдеться у матеріалі napensii із посиланням на дані Держстату, які свідчать, що у листопаді 2025 року рівень інфляції в Україні впав до 9,3% проти 10,9% у жовтні, проте тарифи за рік усе одно показали зростання.

Тарифи-2025: що здорожчало, а що залишилось без змін

Незважаючи на уповільнення загальної інфляції, тарифи на комунальні послуги за останній рік виросли на 2,3%.

Найістотніше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками та обслуговування прибудинкових територій.

Ціни на газ, опалення та електроенергію для населення залишаються зафіксованими урядом.

Що подорожчало найбільше

Найбільший стрибок спостерігається у сфері управління багатоквартирними будинками — +10,9%. Також зросли витрати на:

прибирання сміття — +6,3%,

утримання та ремонт житла — +3,2%,

водопостачання — +0,7%,

каналізацію — +0,6%.

Водночас низка ключових послуг зберегла старі тарифи. Йдеться про електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення.

Кабмін подовжив дію спеціальних обов’язків на ринку газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що ціна для населення залишиться на рівні 7 420 грн за 1 000 кубометрів з ПДВ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що фіксовані тарифи поширюються також на бюджетні установи, що гарантує стабільність витрат на комунальні послуги для організацій та домогосподарств.

