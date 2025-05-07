Українські родини полеглих воїнів можуть оформити знижку на оплату комунальних послуг. / © Фото з відкритих джерел

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Українські громадяни, які втратили близьких на війні, мають право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. У травні 2025 року можна подати заяву на оформлення пільг.

Про це повідомляє портал державних послуг «Дія».

Право на допомогу передбачене частиною 5 статті 12 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Згідно з ним, пільгою можуть скористатися:

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батьки військовослужбовця;

один із подружжя;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;

інші утриманці, які мають право на пенсію у зв’язку із загибеллю.

Таким особам надається знижка на:

користування житлом (оплата квартирної плати);

житлово-комунальні послуги (вода, газ, електроенергія, опалення) — незалежно від форми власності житла, у межах встановлених норм.

Для оформлення пільг необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту за місцем проживання. З собою потрібно мати:

документи, що підтверджують загибель або смерть військового;

свідоцтво про смерть;

документи про родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження тощо);

висновок судмедекспертизи;

постанову про причини загибелі;

довідки про участь військового в АТО/ООС чи у захисті від збройної агресії РФ.

У деяких випадках у пільзі можуть відмовити. Підставами є відсутність заявника в Єдиному державному реєстрі осіб, що мають право на пільги, або перевищення середньомісячного доходу сім’ї, якщо пільги надаються з урахуванням доходу.

Нагадаємо, в Україні з закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

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