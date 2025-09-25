Комуналка "з'їдає" зарплату: як економити на світлі у жовтні та платити втричі менше

Електроенергія / © ТСН

Вартість електроенергії є однією з найбільших статей витрат для багатьох українських родин. Зараз побутові споживачі продовжують сплачувати 4,32 гривні за кожну кіловат-годину, і ця ціна залишиться незмінною протягом жовтня.

Про це пише УНІАН.

Проте, як зазначають експерти, грамотне використання тарифів та пільг може допомогти значно заощадити на комунальних платежах.

Нічний тариф: як платити лише 1,73 гривні

Одним з найефективніших способів скоротити витрати на світло є перехід на нічний тариф. Для цього необхідно встановити спеціальний двозонний або тризонний лічильник.

При використанні двозонного лічильника електроенергія в нічні години, а саме після 23:00 і до 7:00 ранку, коштуватиме вдвічі дешевше — 2,16 гривні. Це дозволяє значно зменшити платіжку, якщо перенести роботу енергоємних приладів, як-от пральних чи посудомийних машин, на нічний час.

Ще більшу економію дає тризонний лічильник. За ним у нічний період (з 23:00 до 7:00) світло коштуватиме лише 1,73 гривні за кіловат-годину. Однак важливо пам’ятати, що в пікові години (з 8:00 до 11:00 ранку та з 20:00 до 22:00 вечора) доведеться платити за найдорожчим тарифом — 6,48 гривні за одну кіловат-годину.

Пільги на світло: хто має право на знижку до 100%

На величину платіжок також можуть вплинути пільги, на які мають право окремі категорії громадян, а розмір знижки може становити від 25 до 100%.

Зокрема, право на знижки мають особи з інвалідністю, учасники бойових дій, а також пенсіонери, які проживають у селах.

Для багатодітних сімей, які виховують трьох і більше нащадків, діють особливі умови. Вони можуть скоротити витрати на світло на 50%, якщо середньомісячний дохід із розрахунку на одну людину є меншим за 4 240 гривень.

Наразі вартість електроенергії зафіксована до кінця жовтня, але експерти радять не зволікати з переходом на нічний тариф або оформленням пільг, щоб знизити витрати на комунальні послуги вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Зарплату можуть збільшити від 8 000 до 8 600 грн, а прожитковий мінімум від 1 січня 2026 року — від 2 920 до 3 209 грн.