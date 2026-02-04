Комуналку перерахують: як компенсують відсутність тепла та води у січні

Уряд доручив комунальникам списати нарахування за ненадані послуги / © 24 канал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила забезпечити суворий контроль за дотриманням рішення уряду щодо справедливої оплати за житлово-комунальні послуги. Перерахунок за ненадані послуги стосується трьох ключових напрямків: централізованого водопостачання, теплопостачання та вивезення побутових відходів.

Про результати наради з представниками контролюючих органів прем’єрка повідомила у своєму Telegram-каналі.

Як відбуватиметься процедура перерахунку

Надавачі послуг та комунальні підприємства зобов’язані здійснити перерахунок самостійно, без участі громадян.

«Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей», — наголосила Свириденко.

Це означає, що людям не потрібно стояти в чергах до абонентських відділів або писати додаткові письмові заяви, щоб довести факт відсутності послуги.

Процес має відбутися автоматично і охопити період, починаючи з 1 січня поточного року. Відкориговані суми, які відповідають реальному обсягу наданих послуг, споживачі побачать у своїх платіжках вже у лютому, коли надійде час оплати за попередній місяць.

Контроль за дотриманням прав споживачів

Держава посилює нагляд за роботою комунальників, щоб уникнути випадків, коли людям надходять рахунки за повний місяць попри тривалі відключення. Юлія Свириденко доручила Держпродспоживслужбі, яку очолює Сергій Ткачук, миттєво реагувати на кожну скаргу щодо порушення прав споживачів.

Нагадаємо, через війну тисячі українських квартир залишаються порожніми, але платіжки за комунальні послуги надходять. Експерти пояснили, які платежі обов’язкові навіть тоді, коли квартира порожня, а власник за кордоном або в ЗСУ.