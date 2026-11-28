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Комунальні борги в Україні сягнули астрономічної суми: яка послуга найбільше спустошує гаманці
Загальна заборгованість населення за комуналку продовжує зростати.
У третьому кварталі 2026 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 51 млрд гривень.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Водночас загальна заборгованість населення за комуналку перевищила 101 млрд грн.
За інформацією Держстату, найбільші борги накопичилися за постачання теплової енергії та гарячої води — 31,4 млрд грн. Заборгованість за постачання та розподіл природного газу становила 27,6 млрд грн, а за електроенергію — 16,6 млрд грн.
Також українці заборгували 11,9 млрд грн за централізоване водопостачання та водовідведення. Борги за управління багатоквартирними будинками сягнули 10,3 млрд грн, а за управління побутовими відходами — 3,6 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що українцям нагадали про важливий термін передавання показників лічильників електроенергії.
Ми раніше інформували, що попри відносно помірне загальне зростання комунальних тарифів за рік найбільший ціновий стрибок припав на водопостачання і водовідведення.