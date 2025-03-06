Комунальні тарифи-2025: чи зміниться вартість електроенергії, газу та води

Уряд України запевнив, що тарифи на комунальні послуги не зміняться найближчим часом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що ціни на газ, світло та воду залишаються стабільними до кінця квітня 2025 року. Чи варто очікувати змін у майбутньому?

Щонайменше до кінця опалювального сезону, тобто до кінця квітня 2025-го, комунальні тарифи в Україні залишатимуться незмінними.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня зробив заяву про те, що ціни на електроенергію залишаться на рівні 4,32 грн/кВт∙год (2,16 грн/кВт∙год для двозонних лічильників уночі) щонайменше до 30 квітня. Газові тарифи також залишаться без змін – 7,96 грн за кубометр. Щодо водопостачання, то хоча на національному рівні зміни не анонсовано, у деяких громадах можливі коригування цін місцевою владою.

Тарифи на електроенергію до 30 квітня 2025 року

Від 1 червня 2024 року тарифи на електроенергію в Україні були зафіксовані на рівні 4,32 грн за кВт/год. Вони залишатимуться незмінними щонайменше до 30 квітня 2025-го, а що буде далі – поки невідомо.

Для власників двозонних лічильників зберігається нічний тариф у 2,16 грн за кВт/год, що діє від 23:00 до 07:00.

Водночас уряд запровадив нові правила для домогосподарств, які використовують електрообігрівачі. Якщо обсяг споживання за місяць не перевищує 2000 кВт/год, тариф знижений до 2,64 грн за кВт/год. Якщо ж цей ліміт перевищено, додаткові кіловати оплачуються за стандартною ставкою 4,32 грн за кВт/год.

Тарифи на газ до 30 квітня 2025 року

Газові тарифи для населення та виробників тепла залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціна зафіксована до кінця квітня 2025 року, тож ще два місяці українці платитимуть за газ за старими розцінками. А далі – поки невідомість з тарифами.

Водопостачання: можливі зміни на місцевому рівні

Згідно з офіційним повідомленням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на холодну воду залишаються незмінними. У деяких громадах можливі підвищення, які можуть ухвалюватися місцевою владою без погодження з НКРЕКП. Однак офіційно зміну тарифів поки не анонсовано та ціни для більшості міст залишаться на тому ж рівні.

Коли буде підвищення тарифів?

Поступове зростання тарифів ЖКГ можливе 2026 року, ідеться в інфляційному звіті Національного банку України. Терміни та конкретні параметри коригування залишаються невизначеними, що є потенційним ризиком для інфляційного прогнозу.

Уряд поки мовчить про підвищення тарифів після опалювального сезону 2025-го.

Авторка: Інна Омелянчук

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