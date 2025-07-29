Комунальні тарифи у серпні: скільки платитимуть українці за світло, газ і воду

Комуналка / © ТСН.ua

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У серпні 2025 року тарифи на електроенергію та газ залишаться без змін. Це підтвердили у Кабінеті Міністрів, який продовжив спеціальні зобов’язання для енергетичних компаній. Водночас у деяких громадах можливе підвищення тарифів на воду — все залежить від рішень місцевої влади.

Про це пише 24 канал.

Ще в червні 2024 року уряд підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів до 4,32 гривні за кіловат-годину. Спершу планувалося, що така ціна діятиме лише до 1 травня 2025 року. Однак уряд подовжив її до кінця жовтня 2025 року.

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Таким чином, українці у серпні й надалі платитимуть по 4,32 грн/кВт·год, і нових підвищень найближчим часом не буде.

Ціна на блакитне паливо також залишиться стабільною. Компанія «Нафтогаз» не планує змінювати чинний тариф до 30 квітня 2026 року. Наразі він складає 7,96 гривні за кубометр.

Для порівняння, у деяких інших постачальників газ коштує від 7,70 до 9,99 гривні. Проте «Нафтогаз» залишається основним постачальником — саме ця компанія обслуговує близько 98% побутових споживачів в Україні, тобто понад 12 мільйонів домогосподарств.

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг не планує змінювати тарифи на воду в серпні. Проте у деяких регіонах можливе зростання цін, якщо таке рішення ухвалить місцева влада.

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Ціни на водопостачання й водовідведення в Україні значно різняться залежно від області та постачальника. Вартість може коливатися від 30 до понад 60 гривень за кубометр.

Раніше повідомлялось, що у серпні частина українців не отримає пенсій. Ухвалюючи державний бюджет на 2025 рік, Верховна Рада надала термін пів року, щоб деякі пенсіонери підтвердили свою особу.