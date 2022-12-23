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Конгрес США остаточно схвалив бюджет: там передбачено 45 млрд доларів для України та партнерів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Конгрес США остаточно схвалив бюджет: там передбачено 45 млрд доларів для України та партнерів

Документ повинен підписати Байден.

Конгрес США остаточно схвалив проєкт бюджету на 2023 рік. Він включає 45 млрд доларів для України та партнерів. 

Про це пише "Голос Америки"

"Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже $45 мільярдів для України та партнерів. Після схвалення Сенатом, проект підтримала Палата представників: 225 – за, 201 – проти. Тепер документ йде на підпис президенту Байдену", - йдеться у повідомленні. 

Раніше Сенат 68-ма голосами ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік, загальною сумою $1,7 трлн. Частиною цього є закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік, який передбачає виділення $45 млрд Україні, що на 7,3 млрд дол. США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації президента США до Конгресу.

Нагадаємо, президент Джо Байден підписав рекордний оборонний бюджет США, в який закладено 800 млн доларів для України.

Раніше Конгрес США ухвалив поправку про передавання арештованих активів російських олігархів народу України.

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Дата публікації
Перегляди
56
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