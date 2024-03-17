Контракт з "Газпромом" закінчується: чи буде Україна продовжувати угоду про транзит російського газу

Україна не продовжуватиме контракт із "Газпромом", запевняють у Міненерго.

Коли закінчиться договір про транзит російського газу, укладений ще до повномасшатбного вторгнення, Україна не має наміру продовжувати контракт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод чи пролонгувати дію цієї угоди. Ця позиція була озвучена Кадрі Сімсон (єврокомісарка з енергетики). Вона чітко сказала, що Європа не зацікавлена у продовженні транзиту газу з Росії", – сказав міністр.

Галущенко запевнив, що у 2023 році українська газотранспортна система і підземні сховища пройшли стрес-тест і готові функціонувати без транзиту російського газу.

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG (СПГ), – нагадав очільник Міненерго.

Він навів приклад Німеччини, яка за півтора роки знизила до нуля споживання російського газу.

"Усі розуміють, що російським енергоресурсам не місце на європейському ринку", – підсумував міністр.

Раніше ми писали, скільки заробила РФ на продажі нафти і газу після повномасштабного вторгнення.

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