Всеукраїнська екологічна ліга оприлюднила заяву щодо ризиків, які несе концесія морського порту Чорноморськ. Попри гучні обіцянки влади про «найбільший інфраструктурний проєкт десятиліття», інвестиції та нові робочі місця, екологи наголошують: процес супроводжується кричущим ігноруванням екологічного законодавства.

«Ми бачимо кричуще нехтування законом і довкіллям. Там, де мали б прозоро провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) та оцінку впливу на довкілля (ОВД), – тиша. Там, де суспільство мало би почути про ризики для моря, морської екосистеми, живої природи і людей, – закриті двері й відсутність відповіді», — зазначено в заяві.

ОВД (оцінка впливу на довкілля) та СЕО (стратегічна екологічна оцінка), які мали б стати запобіжниками від екологічних ризиків, не були проведені належним чином. Відсутні відкриті звіти та публічні слухання, громада не мала можливості висловити свої зауваження. Це суперечить законам України («Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку») та міжнародним зобов’язанням України, зокрема Орхуській та Конвенції Еспо.

«Немає відкритих звітів, немає публічних слухань, немає можливості для громади висловити зауваження. Це порушення українського законодавства, міжнародних конвенцій, які Україна підписала, зокрема Оргуська конвенція та конвенції Еспо» - зазначають у Всеукраїнській екологічній лізі.

Екологи підкреслюють: будь-які дозволи чи контракти, укладені з порушенням процедур, можуть бути оскаржені в судах, що створює серйозні ризики для інвесторів і самих громад.

ВЕЛ констатує, що замість розвитку узбережжя Одеси та Чорноморська місцеві жителі можуть отримати зруйновані пляжі, втрату туристичної привабливості та падіння вартості нерухомості. Однією з головних загроз є евтрофікація — «цвітіння» моря через надлишок органіки. Це призведе до неприємного запаху, загибелі риби та втрати біорізноманіття.

«Одна тонна нафтопродуктів може забруднити до 12 км² акваторії. Просто кажучи: замість прозорого Чорного моря ми ризикуємо отримати болотисту калюжу без риби», — наголошується у заяві.

Всеукраїнська екологічна ліга застерігає: ігнорування екологічних стандартів ударить не лише по узбережжю. Наслідки відчують і рибалки, і підприємці, і туристична галузь, і навіть енергетика, адже забруднена морська вода впливатиме на роботу охолоджувальних систем ТЕС та АЕС.

«Довкілля не належить чиновникам чи інвесторам – кожен громадянин України має право на безпечне для життя та здоров’я довкілля, що закріплено в Конституції України», — підкреслюють екологи.