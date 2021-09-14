Корпорація Apple презентувала новий iPad та iPad mini: подробиці та вартість

iPad отримав процесор Apple A13 Bionic.

14 вересня американська корпорація Applе презентує нові продукти під гаслом "California streaming". Першою користувачам показали оновлену базову модель iPad.

Трансляцію презентації можна переглянути на офіційній сторінці корпорації у YouTube та на сайті Applе. Захід стартував о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) і транслюється зі штаб-квартири компанії в Купертіно, штат Каліфорнія.

Дизайн не змінився, але розробники додали нову фронтальну камеру (12 мегапікселів) з кутом огляду 122 градуси. За рахунок нового процесора та машинного навчання планшет підтримує функцію Center Stage, яка дозволяє відстежувати користувача під час запису відео або трансляції.

Скріншот трансляції Applе.

Вартість iPad стартує від 329 $ в США за версію 64 ГБ. Старт продажів планують розпочати наступного тижня. Є підтримка Apple Pencil і Apple Keyboard.

Тім Кук зазначив, що найбільше оновлення дісталося iPad mini. Дизайн планшета тепер став ближчим до iPad Air. У mini тепер 8,3 дюймовий дисплей Liquid Retina, тобто IPS панель.

iPad mini 6 має роз'єм type-c і можливість передачі даних за стандартами 5G. Також тепер можна підключати аксесуари та інші пристрої, такі як камери. Вартість iPad mini - від 499$.

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