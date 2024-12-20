Корпоративне волонтерство Київстар: 3 мільйони гривень допомоги від співробітників

У 2024 році компанія «Київстар» посилила підтримку культури корпоративного волонтерства серед своїх співробітників, вірячи у силу маленьких справ, які здатні змінювати світ на краще. Команда Київстар долучилася до реалізації соціально-важливих проєктів та за час повномасштабної війни зібрала 3 млн грн на допомогу військовим, дітям та постраждалим від війни.

Численне волонтерське ком’юніті Київстар регулярно підтримує соціальні ініціативи компанії. Одним із ключових напрямків є корпоративне донорство. За результатами проєкту у поточному році співробітники здали близько 100 літрів крові, яка була спрямована на порятунок життя цивільних та військових.

Особливою ініціативою цього року став проєкт у партнерстві із БФ «СОС Дитячі Містечка». Напередодні Різдва співробітники компанії здійснили мрії понад 100 маленьких українців. Це діти та підлітки із вразливих та внутрішньо переміщених родин, які постраждали від війни, а також діти із сімейних форм виховання з різних куточків України. Співробітники не лише подарували подарунки, а й організували майстер-класи із виготовлення прикрас, в яких взяли участь разом з дітками у Броварах, Києві та Львові.

«Ми віримо, що зміни починаються з кожного з нас. Корпоративне волонтерство стало невід’ємною частиною культури Київстар. Наші колеги не просто підтримують ініціативи компанії, вони надихають та залучають інших до реалізації добрих справ. Дякую за це всій нашій команді. Разом ми можемо зробити більше», — коментує Олеся Оленицька, Директорка з корпоративних зв’язків Київстар.

Співробітники також долучаються до зборів компанії. У межах проєкту «Дитяча надія» наші волонтери зібрали близько 300 тис. грн на ультразвукову систему в опікове відділення реабілітаційного центру «Незламні». А також підтримали спільний проєкт компанії з фондом «Повернись живим» на розмінування країни — «Нам тут жити 2.0».

У внутрішній соціальній мережі компанії існує група для взаємодопомоги, де співробітники самостійно регулярно ініціюють та закривають збори одне одного на різні потреби: допомога ЗСУ, питання здоров’я.

Київстар продовжує розвивати культуру корпоративного волонтерства, надихаючи своїх співробітників та партнерів на нові досягнення та підтримуючи українське суспільство у важкі часи війни.