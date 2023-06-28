Корпоративні права у 8 обленерго та 2 металургійних заводах: Мін’юст стягує активи російських олігархів

До Вищого антикорупційного суду України подано позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів так званої “лужниківської” групи.

У середу, 28 червня, Міністерство юстиції України розпочало стягнення активів російських олігархів, якими вони володіють в Україні, зокрема у стратегічно важливій енергетичній сфері. З цією метою подано позов до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила директор Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих на своїй Facebook-сторінці.

У повідомленні йдеться про стягнення активів росіян, які належать до так званої “лужниківської групи” - наближених до Кремля політиків та бізнесменів Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна.

В Україні їм, зокрема через зареєстровану в Нідерландах компанію VS Energy International NV, належать корпоративні права у 8 обленерго, 6 готелях, 2 металургійних заводах, торговельному центрі в Києві та ще в 31 юридичній особі. Також йдеться про стягнення грошових коштів у сумі близько $2,5 млн.

Олександр Бабаков – заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США.

“Публічно висловлювався за призначення смертної кари громадянам іноземних держав, які чинять супротив агресії РФ починаючи з 23.02.2022 та за визнання полку “Азов” терористичною організацією. При цьому, вказана особа відповідає за політичну складову в злочинному механізмі, здійснює комунікацію з представниками політичних еліт, спецслужбами Росії та лобіює інтереси угрупування серед керівництва РФ”, - охарактеризувала цього російського олігарха Інна Богатих.

Також читайте В Україні арештовано активи російського олігарха Фрідмана на суму майже пів мільярда гривень

Євген Гінер – президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), перебуває під санкціями США. Уродженець міст Харкова Гінер також є партнером російської держкорпорації “Ростех”, яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення.

“У протиправному угрупуванні відповідає за економічну складову ведення бізнесу, організовує схеми виведення грошових коштів за кордон з подальшим їх обготівкуванням, в тому числі, використовуючи підконтрольну фінансову установу”, - зауважила представниця Мін’юсту.

Михайло Воєводін, згідно з інформацією Інтерполу, має статус так званого “злодія в законі”, має кримінальне прізвисько “Міша Лужнецький” та “Потап”.

“Вказана особа в угрупуванні “Лужніки” відповідає за силовий блок, контакти з представниками правоохоронних органів та криміналітету (рейдерські захоплення вітчизняних підприємств, погрози фізичної розправи, силові акції протесту, розбійні напади)”, - повідомила Інна Богатих.

За її словами, текст позову вмістився на 158 сторінках, а додаткки з доказами мають обсяг 45 томів на 11 300 сторінках.

“Позов ґрунтується на доказах, що отримані в рамках кримінальних проваджень, інформації розвідувальних, антикорупційних органів, інших державних установ, громадських організацій та публічній інформації”, - наголосила представниця Мін’юсту.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор США Меррік Гарланд вперше дозволив передавання Україні конфіскованих російських активів. Йдеться про кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Читайте також: