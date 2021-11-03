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У Державній податковій службі провели обшуки: яка причина

У Державній податковій службі провели обшуки: яка причина

СБУ фейсбук

ДПС підозрюють у "покриванні" шахраїв і допомозі фіктивним підприємствам.

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили корупційний механізм у Державній податковій службі, де сьогодні проводили обшуки.

Про це повідомляє СБУ.

Попередьо зазначають, що схема полягала в «покривані» шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Для отримання доказів СБУ спільно з НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні. Сьогодні перевірка відбувалась у Державній податковій службі України. Крім того, перевіряли її регаональні підрозділи, та місця проживання фігурантів фінансових афер.

© СБУ фейсбук
СБУ фейсбук

СБУ повідомляє, що під час обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують протиправний дії ДПС. Зокрема знайдено факти, що фігуранти кримінальних механізмів "скручували" податкові платежіі, а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Раніше пресслужба ДПС повідомила про обшуки і наголосила, що перевірки тривали через "кримінальну справу щодо порушень вимог податкового законодавства кількома підприємствами Полтавської області". 

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У Податковій зазначили, що матеріали у цій справі, яка "ймовірно містила ознаки кримінальних правопорушень" виявила і передала до правоохоронних органів сама ДПС ще у 2020 році.

Наразі встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми. Їм загрожуватиме кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо:

  • Податкова контролюватиме доходи українців: перевірятимуть, чи не надходить зарплатня у "конвертах".
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