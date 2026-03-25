Корупційні схеми навколо ЦЗФ «Червоноградська» можуть зірвати опалювальний сезон – профспілки

Реклама

Про це йдеться у зверненні Незалежної профспілки гірників України та Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» до першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

У зверненні підкреслюється, що ЦЗФ «Червоноградська», яка перебуває у процедурі банкрутства з 2018 року, стала осередком системних проблем, включаючи неефективне управління та зловживання.

Профспілки зазначають, що з початку 2026 року ситуація різко загострилася, а фактичний контроль над підприємством нібито встановили особи з тіньовим впливом на галузь. Це, за їхніми словами, вже призвело до суттєвих негативних наслідків, зокрема падіння видобутку на державних шахтах, зростання заборгованості із зарплат та зупинки виробничих процесів.

Реклама

Окремо наголошується на критичному стані самої фабрики: підприємство фактично не працює, не отримує вугілля на збагачення, має багатомільйонні борги із зарплати та перебуває у знеструмленому стані. Водночас на складах державних шахт накопичено значні обсяги гірничої маси, що не проходить переробку.

«Складається ситуація, за якої стратегічно важливе підприємство опинилося під впливом осіб, які не несуть жодної відповідальності перед державою та діють виключно у корупційних, приватних інтересах, використовуючи галузь як джерело збагачення», – наголошується у зверненні.

У профспілках попереджають, що подальший розвиток подій може призвести до різкого скорочення видобутку, масових звільнень у шахтарських регіонах та зриву підготовки до опалювального сезону.

«Ми переконані, що подальше ігнорування ситуації лише поглибить кризу та призведе до незворотних наслідків для галузі. Лише рішуче втручання держави здатне припинити практику тіньового контролю, відновити роботу підприємства, захистити права працівників і забезпечити підготовку до опалювального сезону», – підкреслили автори звернення.

Реклама

Профспілки закликають уряд невідкладно втрутитися, забезпечити повернення підприємства під державний контроль, дати правову оцінку діям причетних осіб, розглянути можливість націоналізації фабрики та терміново погасити заборгованість із зарплати.

Раніше журналісти «РБК Україна» зазначали, що необхідно звернути увагу на ЦЗФ "Червоноградська", бо від неї залежить повноцінне постачання вугілля із шахт Львівсько-Волинського басейну на державну теплову генерацію.