Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США: на що підуть кошти

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від США 2024 року.

Україна отримала від США через Світовий банк безповоротний грант у розмірі 3,9 млрд доларів. Ці кошти будуть використані для фінансування важливих бюджетних витрат, зокрема зарплат вчителів, медиків, рятувальників та соціальної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів 2024 року. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період", — сказав він.

Він подякував Сполученим Штатам і Світовому банку за їхню підтримку, яка допомагає зміцнювати стійкість країни в умовах російської агресії.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

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