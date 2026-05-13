Гроші
110
2 хв

«Коштів нема, з 1 червня ремонт доріг завершиться», — Максим Шкіль

У секторі дорожнього будівництва — складна ситуація, пов’язана з відсутністю договорів та фактично роботою підприємств за власний кошт, адже уряд не виділив фінансування на проведення поточного ремонту магістралей.

Дорожні роботи в Україні можуть завершитися вже з 1 червня, адже компанії не отримують фінансування та працюють фактично в борг. Про це заявив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, СЕО та засновник Autostrada Максим Шкіль.

«Щодо ремонту доріг: 1. Коштів нема; 2. Договори не заключені; 3. Підрядники працюють за свої кошти; 4. З таким підходом з 1 червня „масштабний ремонт доріг“ завершиться.

За захист енергетичних обʼєктів борги 22/23 року так і не погашені. Судячи по плівкам, причини всім очевидні», — зазначив у дописі в соцмережі Facebook Максим Шкіль.

Голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України також повідомив, що в березні Президент дав доручення виділити 52 млрд на поточний ремонт доріг, щоб забезпечити проїзд ключовими магістралями. І йдеться не про капітальні ремонти, а виключно про поточний ремонт для забезпечення проїзду. «Станом на сьогодні з доручених Президентом 52 млрд грн виділено тільки 3 млрд.

При цьому дорожня галузь поставилася до виконання завдання відповідально: задіяно тисячі одиниць техніки та дорожніх робітників, які з 6 ранку до пізньої ночі відновлювали дорожню мережу. Борг тільки перед Autostrada за поточний ремонт доріг на 1 червня складе понад 6 млрд грн.», — зазначив Максим Шкіль у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав: щоденно, щоб вчасно виплачувати заробітну плату, розраховуватися перед постачальниками за матеріали, сплачувати податки, компанія платить відсотки по кредитах, що є прямими збитками внаслідок несвоєчасного фінансування виконаних робіт.

«Станом на сьогодні чіткого розуміння термінів погашення заборгованості немає.

Якщо й надалі виконані роботи не будуть профінансовані, ми будемо вимушені зупинити роботи, адже розмір кредитних ліній і наявного фінансування обмежений», — повідомив Максим Шкіль.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в Україні до 1 червня планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування, відновивши 10 млн квадратних метрів покриття.

