Держбюджет на 2022 рік: головні цифри доходів та витрат кошторису України

Загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в розмірі 323 млрд гривень або 6% ВВП.
Від 1 січня 2022 року Україна розпочинає новий фінансовий рік, який буде регулюватися ухваленим Верховною Радою 2 грудня 2021 року законом про державний бюджет.
ТСН.ua нагадує основні показники кошторису, за яким буде жити країна 2022 року.
Доходи
У держбюджеті на 2022 рік передбачено, що доходи становитимуть 1,322 трлн гривень. Порівняно з попереднім роком цей показник зріс на 15,2%.
Доходи від приватизації закладено у розмірі 8 млрд гривень — це в 1,5 раза менше, ніж планувалося отримати 2021 року.
Зменшено прогноз щодо надходження від ПДФО та майже вдвічі - очікувані надходження НБУ.
Натомість покращилися очікування від надходжень за рахунок ренти за використання надр, податку на прибуток підприємств, ПДВ, акцизу та екологічного податку.
У шість разів, порівняно з минулим роком, скорочують надходження від ліцензування грального бізнесу та лотерей – розраховують лише на 1,2 млрд грн.
Видатки
Витрати на 2022 рік у держбюджеті передбачені на рівні 1,498 трлн гривень. Порівняно з 2021 роком рівень видатків вищий на 8,1%.
Ключовими витратами будуть:
- на зарплати медикам - 2,1 млрд грн;
- на соціальну підтримку через карантин - 3 млрд грн;
- на програму "Питна вода України" - 1 млрд грн;
- на цифровізацію - 1,9 млрд грн;
- на реконструкцію культурних пам'яток - 1,7 млрд грн;
- на підтримку кінематографу - 1 млрд грн;
- на створення Національного авіаперевізника та реконструкцію аеропортів - 4,4 млрд грн;
- на залізничну інфраструктуру - 4,3 млрд грн;
- на закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА - 300 млн грн.
- на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення - 416 млн грн
- на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування - 50 млн грн.
Загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в розмірі 323 млрд гривень або 6% ВВП. Зокрема, на Збройні сили України передбачено 2,5 млрд грн.
Запозичення
Запозичення складуть 571,1 млрд гривень, зокрема, внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень.
Надходження від кредитів МВФ становитимуть 2,89 млрд доларів.
Виплатити державі належить 393 млрд грн боргів, з яких понад 80% - за внутрішніми зобов'язаннями.
Обслуговування держборгу коштуватиме на 14% дорожче – 180 млрд грн.
Дефіцит держбюджету складе 189 млрд гривень - 3,5% від ВВП.
Макропрогнози
Прогноз номінального ВВП встановлено на рівні 5,369 трлн гривень, а зростання реального ВВП - на рівні 3,8%.
Середньорічний курс гривні - 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець 2022 року.
Рівень інфляції прогнозують на рівні 6,2%,
Передбачається скорочення безробіття до 8,5%, попереднього року було 9,2%.
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