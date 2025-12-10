Кошти "зимової підтримки" отримали не всі, але чи на всіх вистачить грошей: що кажуть в уряді

Гроші. / © УНІАН

Реклама

Від старту «Зимова підтримка» відбулося вже кілька хвиль грошових виплат. Втім, ще не всі українці отримали допомогу. Станом на 9 грудня подано 15,8 млн заяв на отримання «зимової тисячі».

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко, повідомляє “Укрінформ”.

«Станом на сьогодні ми вже маємо 15 860 000 заявок. Це достатньо велика кількість, враховуючи, що подаватися на допомогу можна до 24 грудня. Але ми готові до цього. Хочу всіх запевнити: коштів вистачить. Всі заявки будуть виконані, і всі отримають свою „зимову підтримку“ 1 000 гривень», — наголосила Кірієнко.

Реклама

На отримання виплат 6 500 грн, оформити які можна до 17 грудня, для найбільш вразливих категорій українців надійшли 342 тис. заяв. Близько 200 тис. людей вже отримали кошти.

Представниця Мінсоцполітики повідомила, що українці найчастіше розраховуються «зимовою тисячею» за комунальні послуги, далі — купівля ліків в аптеках і донати на армію. Натомість, зауважила Кірієнко, допомогу 6,5 тис. грн можна витратити лише на обмежені групи товарів: теплий зимовий одяг, взуття, ліки та вітаміни.

Як повідомлялося, в Україні триває виплата допомоги «зимова підтримка». 15 листопада стартувала програма допомоги, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім українцям, що офіційно проживають в країні, а від 21 листопада — 6500 грн тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.