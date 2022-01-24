До "тисячі Зеленського" додадуть ще 500 гривень, а пенсіонерам дозволять оплатити комуналку

Програма розширюється, наголосив президент.

Протягом лютого буде розширена програма "єПідтримка" для літніх людей: вони матимуть можливість оплатити комунальні послуги за "ковідну" тисячу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 24 січня.

"Ширшою і більшою стає наша програма "Є-підтримка". В її межах від сьогодні (24 січня - Ред.) одну тисячу гривень від держави люди старші 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Крім цього, протягом місяця ми додатково розширимо програму для літніх людей: вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг", - каже президент.

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Крім того, програма буде розповсюджена на українців віком 14-18 років. "Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі, вони зможуть витрачати гроші і у сфері освіти - на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо", - повідомив глава держави.

Крім того, президент наголосив на бустерній дозі вакцини від коронавірусу, яка стала "єдиним стандартом для всіх розвинених країн". "Бустерізація - це бустерна зона, третя доза. В межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення", - наголосив Зеленський.

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Як повідомлялося, українці, які старші за 60 років, тепер можуть придбати медикаменти через програму "єПідтримка". Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.

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