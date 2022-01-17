"Ковідна" тисяча на позашкільну освіту: у Міносвіти пропонують розширити послугу "єПідтримка" для підлітків

"Ковідна" тисяча на позашкільну освіту: у Міносвіти пропонують розширити послугу "єПідтримка" для підлітків

У Міносвіти хочуть надати можливість дітям від 12 до 18 років використовувати кошти з "єПідтримка" на гуртки.

Міністерство освіти та науки пропонує надати можливість підліткам від 14 до 18 років використовувати кошти з програми "єПідтримка" на позашкільну освіту.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту", — йдеться в повідомлені.

Крім того, у Міносвіти працюють над тим, щоб надати таку можливість дітям від 12 до 14 років.

Нагадаємо, в Україні можуть запустити нову програму "єСубсидія" за аналогією з програмою виплати грошей за вакцинацію "єПідтримка". Йдеться про таку саму картку, з якої можна витратити кошти тільки на оплату комунальних послуг.

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