"Ковідною" тисячею можна сплатити комунальні послуги та передплатити газети: кому доступна послуга

"Ковідною" тисячею можна сплатити комунальні послуги та передплатити газети: кому доступна послуга

На сьогодні в межах "єПідтримки" було подано понад 8,6 млн заявок та оформлено 9,7 млн карток.

Від понеділка, 14 лютого, вакциновані особи старше 60 років та люди з інвалідністю отримали можливість сплачувати за комунальні послуги тисячею з "єПідтримки".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Також українці від 14 років отримали можливість передплатити друковані видання на "Укрпошті".

Крім того, термін використання коштів також збільшився – їх можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування. Раніше термін становив 4 місяці.

Зазначається, на сьогодні в межах "єПідтримки" було подано понад 8,6 млн заявок та оформлено 9,7 млн карток. Українці вже витратили 3 млрд гривень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Українці зможуть отримати тисячу за повний курс вакцинації від коронавірусу готівкою. Над механізмом вже почали працювати в Міністерстві цифрової трансформації. Люди, які не мають смартфонів і не користуються застосунком "Дія", зможуть подати звернення на отримання грошової допомоги.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.

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