Кожен п’ятий росіянин через війну, розв’язану Кремлем, втратив майже всі свої заощадження

Результати проведено серед громадян РФ опитування засвідчили, що понад 80 відсотків росіян від лютого цього року були змушені зменшити свої витрати більш ніж на половину.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України, яке почалося 24 лютого 2022 року, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження.

Про це свідчать результати опитування АльфаСтрахування, повідомляє Forbes.

Кожен п'ятий із опитаних росіян (21%) повідомив, що втратив майже всі накопичення, а 8% повністю втратили фінансову подушку. Більш, ніж половина учасників опитування (52%) зазначили, що втратили незначну частину своїх накопичень, і лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили.

Третина опитаних (34%) розповіли, що їхні витрати на повсякденні потреби з лютого цього року зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

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Загалом у дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років.

Більш ніж половина з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це від початку війни стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Нагадаємо, через зростання цін і падіння доходів у Росії населення переходить в режим проїдання заощаджень.

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