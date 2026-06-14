Хто платить за вкрадені продукти в супермаркеті: касири чи власники магазинів

Хто платить за крадіжки в супермаркеті / © Unsplash

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Чи замислювалися ви, хто платить збитки, якщо люди крадуть із магазину продукти? Касири, продавці чи, може, власники магазину беруть усі збитки на себе? Працівниця однієї з найпопулярніших мереж супермаркетів розповіла, хто оплачує продукти, що були вкрадені.

Про це пишуть у соцмережі Reddit.

Хто платить за продукти, які вкрали в супермаркеті

Акаунт r/reddit_ukr опублікував таке повідомлення: «Я працюю в мережі магазинів АТБ…у вас є питання?» Там відразу почали розпитувати про особливості роботи, скасування товарів, зарплати тощо. Також хтось із користувачів запитав, чи багато знімають із зарплати коштів, якщо хтось вкраде товар із магазину.

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Через соціальну ситуацію в Україні нерідко трапляються випадки, коли українці крадуть продукти з магазинів. Часто вони роблять це тому, що коштів на життя бракує, надто в умовах війни.

Користувачка r/reddit_ukr відповіла на запитання, хто оплачує збитки, якщо люди вкрали продукти. Як виявилося, таку відповідальність дуже часто перекладають на працівників супермаркетів, зокрема, касирів.

Співробітниця супермаркету написала, що такі випадки справді трапляються. Відповідальність за злочини покупців нерідко перекладають на касирів і змушують їх самотужки оплачувати вкрадені товари. Касирам доводиться віддавати частину зарплати.

Сума стягнень залежить від того, наскільки великою є нестача в касі. Однак трапляються випадки, коли кошти з касирів не стягують.

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За статтею 130 Кодексу законів про працю, співробітники супермаркетів несуть відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, лише у випадках порушень покладених на них обов’язків.

Фінансові втрати, що входять до категорії нормального виробничо-господарського ризику, не передбачають жодних стягнень.

Тобто, якщо супермаркети штрафують касирів за викрадений покупцями товар, це незаконні дії роботодавця. Усе тому, що до обов’язків касирів та працівників супермаркетів входять обслуговування покупців, розрахунок та робота у залі.

За безпеку та запобігання крадіжкам відповідає охорона супермаркету. Повна/часткова матеріальна компенсація за товари з гаманця касира можлива лише тоді, коли крадіжка сталася з вини чи бездіяльності конкретного працівника, чи майна, за яке він відповідає.

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До того ж роботодавець ще має довести вину працівника.

На Франківщині чоловік хотів вразити дівчину і вкрав косметики на понад 3000 грн

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в Калуші на Прикарпатті чоловік викрав із магазину три елітні косметичні засоби для волосся загальною вартістю 3466 грн. Зловмисник непомітно виніс товар і згодом подарував його випадковій незнайомій дівчині.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та компенсував завдані збитки, попросивши про м’яке покарання. Сторона захисту також наполягала на умовному терміні, вказуючи на стан здоров’я підсудного та наявність у нього двох дітей.

Калуський міськрайонний суд ухвалив вирок — п’ять років ув’язнення. Проте, врахувавши всі обставини, чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки, а також зобов’язали сплатити понад 2000 грн за проведення експертизи.

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